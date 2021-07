Luanvi, trois autres éditions du semi-marathon de Valence

28/07/2021 à 14h50 CEST

Sport.es

Le Demi-marathon de Valence Trinidad Alfonso EDP et l’entreprise de sport Luanvi va continuer ensemble pendant encore trois ans, après un nouvel accord entre les SD Roadrunner, organisateur de la course, et l’entreprise valencienne pour prolonger un syndicat qui a débuté en 2014 et se poursuivra désormais jusqu’en 2023.

De cette façon, Luanvi continuera à habiller les coureurs et l’organisation du semi-marathon le plus rapide au monde, qui après l’incapacité d’accueillir des coureurs populaires l’année dernière en raison de la pandémie, récupérera une partie 12 000 participants populaires le 24 octobre, quand le 30e édition.

Pour l’occasion, et après avoir battu toutes les marques lors de la dernière édition Elite, la devise du maillot Luanvi qui sera remis aux participants sera ‘Valence vous rend plus rapide‘(Valence vous rend plus rapide), pour mettre en évidence la vitesse du 21K à Valencia Ciudad del Running. Cette chemise comportera quatre options de motif –manches courtes homme et femme et bretelles homme et femme-, en tissu hautement élastique et technologie cool-skin. Cette matière, en plus d’assurer un séchage rapide de la sueur et d’éviter la présence d’humidité, apporte légèreté et douceur. Il a également une finition de couture plate flatlock qui minimise les irritations pendant le sport.

L’accord a été présenté devant l’emblématique Torres de Serranos de València avec l’aide de Paco Borao, président du SD Correcaminos, Vicente Tarancón, président de Luanvi, Juan Miguel Gómez, directeur de la Fondation Trinidad Alfonso, et Borja Santamaría, directeur de la Fondation municipale des sports, qui étaient accompagnés de représentants des principaux clubs de course à pied valenciens.

Vicente Tarançon a assuré que de Luanvi ils sont “heureux d’étendre notre relation avec le semi-marathon le plus rapide du monde& rdquor ;, qui « endosse la marque comme une référence nationale et internationale dans le monde des chemises running et techniques & rdquor ;. Tarancón a également parlé des racines des deux marques en déclarant que “en tant qu’entreprise valencienne, c’est une fierté d’être à côté d’un test de ce niveau & rdquor;, ajoutant en ce qui concerne les chemises qui ont été recherchées” pour maintenir la ligne technique afin que le coureur puisse se sentir à l’aise avec & rdquor; et soulignant que « année après année, de nombreux vêtements officiels de cette course sont vus dans différentes parties du monde et même le jour de l’événement lui-même & rdquor ;.

Pour sa part, Paco Borao a déclaré que continuer à compter sur Luanvi en tant que marque technique dans le semi-marathon « est renforcer une alliance qui depuis 2014 s’est développée avec fierté pour tous& rdquor; et a souligné « la joie de pouvoir commencer à célébrer le 30e anniversaire de l’épreuve.