L’UAPA a giflé des étudiants et le personnel de deux facultés de médecine du Cachemire pour avoir brandi des slogans anti-indiens après la victoire de Pak à la Coupe du monde T20

La police du Jammu-et-Cachemire a enregistré deux étudiants, directeurs et personnes de la FIR de la gestion de deux facultés de médecine au Cachemire en vertu de la loi sur les activités illégales (prévention) (UAPA) pour avoir prétendument lancé des slogans anti-indiens et célébré la victoire du Pakistan contre l’Inde dans le T20 Coupe du monde dimanche.

Selon la police, des étudiants de l’auberge et des membres de la direction du Srinagar Government Medical College et de l’Institut des sciences médicales du Sher-e-Kashmir – tous deux à Srinagar – ont éclaté des crackers, dansé et brandi des slogans anti-indiens après que le Pakistan ait battu l’Inde de 10 guichets. .

Plusieurs vidéos des deux facultés de médecine sont également apparues sur les réseaux sociaux dans lesquelles on peut voir des étudiants scander des slogans contre l’Inde et faire l’éloge du Pakistan.

« Les FIR ont été enregistrés dans les commissariats de police de Soura et Karan Nagar de la ville de Srinagar en vertu des articles 13 de la loi sur les activités illégales (prévention) et 505 du code pénal indien. Notre sonde est actuellement en cours. Nous donnerons l’exemple à travers cette affaire », a déclaré un officier supérieur de la police J&K, cité par News18.

La police a déclaré qu’elle parcourait actuellement les vidéos en détail et qu’elle interrogeait le personnel de ces collèges pour identifier les étudiants qui se livraient à de telles activités sur le campus dimanche soir.

Dimanche soir, une bagarre a éclaté entre des étudiants du Cachemire et ceux de l’Uttar Pradesh et du Bihar à l’Institut d’ingénierie et de technologie Bhai Gurdas dans le district de Sangrur au Pendjab dimanche soir. L’incident a eu lieu après que certains slogans aient été lancés après le match, selon la police.

Battant en premier, un demi-siècle de combat du capitaine Virat Kohli les a amenés à un bon 151/7 en 20 overs au Dubai International Cricket Stadium dimanche. Cependant, les ouvreurs pakistanais Mohammad Rizwan et Babar Azam ont marqué des demi-siècles alors qu’ils se dirigeaient vers la cible en 17,5 overs, les deux frappeurs revenant invaincus.

