L’UAW souhaite une révision des incitations fiscales pour les véhicules électriques afin d’exiger une assemblée américaine

Le vice-président du syndicat des Travailleurs unis de l’automobile (UAW), Terry Dittes, s’adresse aux délégués lors de la “ Convention spéciale sur la négociation collective ” à Detroit, Michigan, États-Unis

Le syndicat United Auto Workers (UAW) a déclaré vendredi qu’il souhaitait une révision des incitations fiscales pour les véhicules électriques (VE) afin d’exiger l’assemblage américain pour que ces véhicules soient éligibles.

L’incitatif fiscal actuel de 7 500 $ n’exige pas que les véhicules électriques soient fabriqués aux États-Unis. «L’UAW travaille avec l’administration Biden et le Congrès pour s’assurer que la législation finale étendant les subventions aux véhicules électriques indique clairement que ces investissements subventionnent les emplois des travailleurs américains», a déclaré le vice-président de l’UAW, Terry Dittes.

General Motors Co (GM.N) a annoncé jeudi qu’elle investirait 1 milliard de dollars dans ses opérations au Mexique et commencerait à y construire des véhicules électriques en 2023.

La représentante Debbie Dingell, une démocrate du Michigan, a déclaré: «Les véhicules électriques doivent être construits ici en Amérique par la meilleure main-d’œuvre du monde – le travailleur américain. Pas un dollar américain ne devrait soutenir nos propres emplois expédiés vers le Mexique. »

La Maison Blanche n’a pas immédiatement commenté vendredi, mais le président Joe Biden a appelé à 174 milliards de dollars pour stimuler la production, les ventes et l’infrastructure des véhicules électriques aux États-Unis, dont 100 milliards de dollars de rabais pour les nouveaux consommateurs.

Mercredi, Biden a déclaré aux législateurs américains “il n’y a aucune raison pour que les travailleurs américains ne puissent pas diriger le monde dans la production de véhicules électriques et de batteries.”

GM a répondu à l’UAW en notant qu’il “a récemment annoncé près de 9 000 emplois et plus de 9 milliards de dollars dans de nouvelles installations de fabrication de véhicules électriques ou de cellules de batterie dans le Michigan, l’Ohio et le Tennessee.”

Le mois dernier, l’UAW a critiqué le projet de Ford Motor (FN) de construire un nouveau véhicule au Mexique plutôt que dans une usine de l’Ohio. Ford a déclaré en novembre qu’il prévoyait de construire un véhicule électrique supplémentaire dans son usine de Cuautitlan, au Mexique, où il construit la Mustang Mach-E.

Automotive News a cité une personne familière avec l’affaire, affirmant que Ford envisageait de construire des véhicules électriques dans l’Ohio et avait plutôt décidé de les assembler au Mexique. Ford a refusé de commenter.

GM vise à construire deux SUV électriques Chevrolet à Ramos Arizpe à partir de 2023, selon Sam Fiorani, qui suit la production future de véhicules pour AutoForecast Solutions. GM a déclaré qu’il prévoyait également de construire des batteries et des composants électriques à Ramos Arizpe.

GM fabrique déjà des véhicules électriques sur quatre sites aux États-Unis et au Canada. GM a déclaré qu’il aspirait à arrêter les ventes américaines de véhicules de tourisme à essence d’ici 2035.