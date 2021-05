Lubbock, Texas abolit l’avortement pour devenir une ville sanctuaire pour les enfants à naître ⋆ .

Les électeurs de Lubbock, au Texas, au cours du week-end, ont adopté une ordonnance abolissant l’avortement dans les limites de la ville.

La proposition controversée, qui fait de cette ville de plus de 250 000 habitants la plus grande «ville sanctuaire pour les enfants à naître» aux États-Unis, non seulement juge qu’il est «illégal pour quiconque de se procurer ou de pratiquer un avortement de quelque type que ce soit et à tout stade de la grossesse. »Dans la ville, mais il prévoit également des sanctions financières pour les personnes qui« aident ou encouragent sciemment un avortement »dans la ville.

«Nous sommes reconnaissants que les électeurs de Lubbock aient voté si massivement pour interdire l’avortement et affirmer le caractère sacré de la vie humaine. Nous félicitons tous ceux qui ont travaillé si dur pour adopter cette ordonnance et produire un taux de participation aussi élevé pour cette élection historique », a déclaré Mark Lee Dickson, directeur de Right to Life of East Texas et fondateur de Sanctuary Cities for the Unborn Initiative, à The Federalist. «Planned Parenthood et ses partisans ont également travaillé dur pour amener leurs partisans aux urnes, et nous les félicitons pour leurs efforts. Maintenant que les électeurs se sont exprimés, nous nous attendons à ce que Planned Parenthood respecte le résultat de cette élection et cesse de pratiquer des avortements dans sa clinique de Lubbock.

Malgré l’opposition de Planned Parenthood et les tentatives des militants pro-avortement d’étouffer le soutien pro-vie dans la région en versant de l’argent extérieur dans l’élection, la coordination avec les forces de l’ordre pour évincer les militants conservateurs lors du rassemblement March for Life, feignant des approbations contre la proposition de les médias locaux et le vol de panneaux «vote pour la vie» dans les églises et les maisons, la proposition a été adoptée lors d’une victoire écrasante avec plus de 21 400 voix pour arrêter de tuer les bébés à naître dans les limites de la ville.

L’ordonnance a trouvé ses débuts dans la ville de l’ouest du Texas l’année dernière après que Planned Parenthood, qui n’était pas à Lubbock depuis 2013, a annoncé son retour fin juillet, affirmant offrir des «services de santé abordables» et «des avortements chirurgicaux et médicamenteux. services… disponibles à une date ultérieure. »

Après l’annonce, une pétition du sénateur Charles Perry a fait circuler la ville et l’État, appelant les gens à «envoyer un message clair que l’industrie de l’avortement ne devrait pas s’installer dans notre arrière-cour».

«Les enfants à naître devraient avoir le droit de vivre et la planification familiale en profite pour mettre fin à leurs jours. C’est inacceptable », a déclaré la pétition.

Plus de 5 000 personnes ont signé la pétition, mais le conseil municipal dirigé par le maire Dan Pope a voté à l’unanimité contre l’adoption de l’ordonnance, ce qui a forcé un référendum. Désormais, le conseil municipal de Lubbock sera obligé de canaliser les votes et d’ajouter l’ordonnance au code de la ville.

Le pape, qui avait précédemment refusé de placer l’ordonnance à l’ordre du jour de la ville et a déclaré que l’ouverture d’un planning familial dans la ville équivalait à ouvrir un nouveau supermarché ou une nouvelle église, a publié une déclaration célébrant le taux de participation électorale.

«Au cours de plusieurs mois, les citoyens de Lubbock qui soutiennent l’ordonnance et ceux qui s’y opposent ont exprimé leurs réflexions dans des forums publics et se sont engagés dans un débat passionné sur cette question sensible. Aujourd’hui, les électeurs ont clairement indiqué que Lubbock deviendrait la prochaine ville sanctuaire pour les enfants à naître. Je suis encouragé par l’importante participation électorale », a déclaré Pope.

Le maire de Big Spring, Texas, Shannon Thomason, a également félicité Lubbock pour avoir approuvé l’ordonnance et avoir remporté le titre de la plus grande des 25 villes sanctuaires pour les enfants à naître.

«Au nom de la ville de Big Spring, j’adresse nos félicitations aux citoyens de Lubbock qui sont devenus la plus grande ville des États-Unis à devenir une ville sanctuaire pour les enfants à naître!» il a écrit.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.