Lubin dit que les taux élevés de gaz ETH sont une mesure du succès

Le cofondateur d’Ethereum et PDG de ConsenSys, Joseph Lubin, estime que les frais de gaz élevés sur Ethereum sont une mesure du succès. Il l’a dit lors d’une interview à Dcentral, un événement à Miami. Lubin a noté que les taux élevés de gaz sont un problème de croissance et inévitable.

Lubin a en outre noté que lorsqu’une nouvelle technologie réussit, elle rencontre toujours des problèmes d’échelle. Expliquant pourquoi cela se produit, il a déclaré que les ingénieurs logiciels maximisent les capacités de la technologie en question en ce qui concerne les cycles du processeur, l’espace d’écran et la mémoire. Selon Lubin, les problèmes de mise à l’échelle d’Ethereum proviennent du fait que les consommateurs maximisent les capacités de la technologie.

Cependant, il a déclaré qu’Ethereum 2.0 aiderait à réduire les coûts de transaction et la consommation d’énergie. Lubin a révélé que la version améliorée du réseau Ethereum arriverait au deuxième trimestre 2022 ou au troisième trimestre plus tard.

Il a ajouté que,

Nous voyons déjà une évolutivité à la couche 2, et à la couche 2, nous voyons des centaines et bientôt des dizaines de milliers de transactions par seconde qui sont en fait très bon marché : elles sont bon marché à Solana, bon marché à Avalanche.

La blockchain des blockchains

Tout en vantant les faibles coûts de Solana et d’Avalanche, Lubin a déclaré que leurs coûts de transaction augmentaient lentement pour atteindre 1 $ et 2 $ à mesure que de plus en plus de consommateurs les adoptaient. Avec Ethereum passant à un mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS), il pense qu’il deviendra la blockchain des blockchains.

Lubin a ajouté qu’Ethereum deviendrait une couche de règlement d’actifs numériques de premier plan, car il deviendra la couche de coordination pour plusieurs technologies de couche 2.

Selon lui, le réseau Ethereum compte actuellement environ 200 000 validateurs. Lors du passage à Ethereum 2.0, le nombre de validateurs augmentera de manière exponentielle car la barrière à l’entrée sera minime, permettant à n’importe qui de devenir validateur.

Cette nouvelle intervient après que Su Zhu, le co-fondateur de Three Arrows Capital, a tweeté que,

Oui, j’ai abandonné Ethereum malgré l’avoir soutenu dans le passé. Oui, Ethereum a abandonné ses utilisateurs malgré les avoir soutenus dans le passé. L’idée de s’asseoir autour de se masturber en regardant la combustion et en préparant des tests de pureté, alors qu’aucun nouveau venu ne peut se permettre la chaîne, est répugnante.

Zhu a ajouté qu’Ethereum souffre du dilemme des fondateurs, car tous ses fondateurs sont devenus trop riches et ont oublié ce qu’ils avaient initialement l’intention de faire avec le réseau.

Pendant ce temps, Ethereum (ETH / USD) se négocie latéralement, avec peu ou pas de mouvement aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, la deuxième plus grande crypto par capitalisation change de mains à 4 000,62 $ (3 020,61 £) après avoir perdu 0,19% au cours des dernières 24 heures.

