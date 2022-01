L’UC Boulder va commencer le semestre de printemps avec des cours à distance au milieu d’un incendie, les préoccupations liées au COVID-19

L’Université du Colorado Boulder commencera le semestre de printemps avec des cours à distance en raison d’un pic de cas de COVID-19 et de l’incendie de Marshall en cours.

« Alors que nous approchons du début du semestre, nous demandons à notre communauté universitaire d’agir avec compassion », a écrit le chancelier Philip DiStefano dans un discours aux étudiants et aux professeurs. « Plusieurs centaines de professeurs, de membres du personnel et d’étudiants du CU Boulder vivent dans les zones d’évacuation et n’ont pas encore pu rentrer chez eux. Ils ne savent peut-être pas si leurs maisons sont toujours debout. »

Des structures brûlent alors qu’un incendie de forêt poussé par le vent a forcé l’évacuation de la banlieue supérieure de Boulder, Colorado, le 30 décembre 2021. (Trevor Hughes/USA TODAY NETWORK via REUTERS)

Environ 30 000 personnes ont évacué leurs maisons face à l’incendie de Marshall, qui a brûlé environ 1 000 maisons sur 6 000 acres.

« Nous avons vu des lotissements entiers… qui ont totalement disparu », a déclaré vendredi le shérif du comté de Boulder, Joe Pelle.

Un technicien médical effectue un test d’écouvillonnage nasal sur un automobiliste faisant la queue sur un site de test COVID-19 près du All City Stadium, le jeudi 30 décembre 2021, dans le sud-est de Denver. (Photo AP/David Zalubowski)

Le Colorado a également connu un pic de cas de COVID-19 au cours de la semaine dernière, le nombre moyen d’infections sur 7 jours passant de 3 623 le 20 décembre à 9 287 le 31 décembre. L’État a enregistré un record de 10 153 nouveaux cas le 27 décembre.

Les problèmes de sécurité actuels signifient que les étudiants de Boulder attendront jusqu’au 24 janvier pour reprendre les cours en personne.

« Je préférerais être là en personne, bien sûr, mais dans les circonstances, je comprends », a déclaré samedi un étudiant du Colorado à Fox News Digital.

Un sapin de Noël est toujours éclairé par des lumières de Noël alors que les incendies font rage en arrière-plan le 30 décembre 2021 à Louisville, Colorado. (Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post via .)

Les résidences resteront fermées jusqu’au 21 janvier et l’université réduira les tarifs des chambres et des repas et autres frais pour tenir compte de l’enseignement et du fonctionnement à distance.

« Le démarrage à distance nous permettra de fournir le soutien nécessaire à nos étudiants, professeurs et personnel touchés. Cela nous aidera également à fournir des ressources à l’appui des efforts de rétablissement à l’échelle de la communauté », a-t-il déclaré dans sa lettre.

La chancelière a conseillé aux étudiants touchés par les incendies et ayant besoin d’un logement sur le campus de demander de l’aide au logement universitaire.