L’UC Ceares remporte la victoire à domicile contre Arenteiro (2-0)

18/09/2021 à 20:02 CEST

Les Cearès a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Arenteiro ce samedi à La Croix. Les UC Ceares Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel organisé contre le Bergantiños. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Arenteiro a récolté une égalité à un contre le Langreo, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec cette défaite, le Arenteiro occupait la quinzième position à la fin du match, tandis que le UC Ceares est septième.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui UC Ceares, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce au succès de Madère à 69 minutes. Par la suite, l’équipe locale a marqué, ce qui a augmenté le score grâce à un nouveau but de Madère, qui a ainsi réalisé un doublé dans le temps additionnel, notamment en 91, terminant le match sur un score de 2-0 au tableau d’affichage.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs d’un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Orviz et Hector, du Cearès et un à Croix du Arenteiro.

En ce moment, le Cearès il reste quatre points et le Arenteiro avec un point.

Le prochain engagement de la deuxième RFEF pour le UC Ceares est contre lui Marino Luanco, Pendant ce temps, il Arenteiro affrontera le Salamanque UDS.

Fiche techniqueUC Ceares :Guille, Alvaro, David, Llerandi (Cueto, min.84), Hector, Juan Carlos (Orviz, min.71), Aitor Elena, Oscar (Edu García, min.60), Madeira, Noé Fernández et Ferreres (Miguel, min. .60)Arenteiro :Diego García, German, Portela, Manuel Nicolas, Victor, Cruz, Alex Fernández, Renan Zanelli, Raul Blanco, Naveira et JoniStade:La CroixButs:Madère (1-0, min. 69) et Madère (2-0, min. 91)