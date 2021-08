Luc Longley, le gamer oublié

La NBA est basée sur des noms transformés en légendes. Des stars extraordinaires qui ont laissé leur empreinte, ont réussi à écrire les meilleures pages d’un sport appelé basket, qui ont transcendé la piste et résonnent constamment, positivement ou (parfois) négativement, à l’aube de l’opinion publique, ce lieu où se livrent les combats qui décident des guerres. Bill Russell y Wilth Chamberlain, héroes casi prehistóricos, siguen en la boca del aficionado, al igual que un pionero como George Mikan, el logo de Jerry West, la gloria ignorada de los 70 o los duelos entre Magic Johnson y Larry Bird, una década plus tard. Ils sont un élément essentiel et indispensable d’une compétition qui a fait de ces hommes d’authentiques divinités, a renforcé sa légende et en ces temps nouveaux, il a su s’adapter sur le plan social, racial et culturel, a réussi à faire émerger des étoiles les unes après les autres et s’est basé sur le discours et le récit qui les accompagnent presque intrinsèquement, pour s’étendre à tous les coins de la planète.

Dans toute cette histoire, forgée par des hommes historiques, surgissent de temps en temps des héros inattendus, entraîneurs légendaires, figures titanesques et secondes épées transcendantales. Et après tout cela, nous avons une énorme chaîne de joueurs oubliés, parfois ignorés, mais toujours présents dans toute équipe gagnante, soit en tant que témoins directs, soit en tant que participants de moments qui ont été enregistrés dans la retraite des fans. Il y a toujours quelqu’un qui ne correspond pas à un nom aussi révérencieux, qui sont de simples compagnons mais qui ont été là, au moment de vérité, faire partie de franchises qui ont atteint la gloire ou en sont restées très proches. Bien que dans ce cas, et pour entrer dans cette histoire familière, toucher la gloire sous la forme d’anneaux est généralement essentiel pour marquer une époque et transcender au-delà du simple anecdotique.

Parmi ces champions pas si célèbres, qui ont été des témoins directs ou des participants actifs à des moments essentiels à la compréhension de la NBA, se trouve Luc Longley. Né en Australie le 19 janvier 1969, le pivot a rapidement émigré aux États-Unis, où il s’est formé à l’Université du Nouveau-Mexique. Il est arrivé en NBA en 1991, en position 7 au premier tour de la draft, pour rejoindre une franchise avec seulement deux ans d’existence, les Timberwolves, qui ont débarqué en NBA avec l’expansion de 1989. Cependant, et malgré son arrivée en une position élevée au repêchage, le centre ne s’est pas fait remarquer surtout dans ses premières années dans la compétition nord-américaine. En 1993-94, il a été échangé à un Bulls qui était dans sa première année après la Jordanie. Et là sa vie professionnelle a changé petit à petit, petit à petit, sans grande fanfare mais étant un marteau pylône devenu une figure essentielle dans le schéma de Phil Jackson et de son célèbre triangle, créé par Tex Winter et perfectionné par la figure éternelle (et éternelle) du Maître Zen.

Un joueur de RPG devenu idole

Longley était un joueur aux qualités particulières, très apprécié par Phil Jackson mais avec peu de place dans une NBA où des centres dominants (Robinson, Olajuwon, Shaquille, Ewing…) et des attaquants talentueux (Barkley, Malone…) des figures qui commandaient et prédominaient. Longley mesurait 2,18 pouces et pesait environ 120 kilos lorsqu’il était en forme.Mais il n’avait pas une grande capacité de saut ou un corps athlétique ou explosif. Il n’a jamais passé les 6 rebonds par match en moyenne, ni les 2 contres. Il n’avait pas non plus de mouvements extraordinaires sur le poste ou de facilité pour dunk. Cependant, il s’est comblé en défense et s’est très bien adapté au triangle. Il a agi comme un vertex intérieur lorsque cela était nécessaire, a très bien favorisé la circulation du ballon, a bien résolu et sans grande fanfare près du bord et s’est acquitté en défense. Ces caractéristiques étaient très appréciées par le Maître Zen, qui a toujours exploité dans ses équipes des joueurs que d’autres ne considéraient pas aussi talentueux. C’est arrivé à cette époque avec Longley et aussi, des années plus tard, avec des hommes comme Derek Fisher ou, dans une moindre mesure, Luke Walton.

Le caractère sympathique de Longley et son physique bon enfant ont fait sensation au United Center. Andrés Montes, en raison de son origine australienne, le surnomme Crocodile Dundee en référence au film, et les fans scandaient ce “Luc, Luc Luc” à chaque fois qu’il recevait le ballon. Longley a joué 62, 59 et 58 matchs au cours des trois dernières saisons des Bulls, et a commencé chacun d’entre eux., démontrant ainsi qu’il avait gagné la confiance de Phil Jackson. Il a récolté en moyenne 9,1 points au cours de ces deux premières saisons et 11,4 + 5,9 au cours de la saison senior, des sommets en carrière et la seule fois où il a obtenu un score à deux chiffres. Et il a pris trois bagues, bien sûr, le meilleur de son CV et quelques championnats qui vous assurent une gloire éternelle et justifient n’importe quel pas dans la meilleure ligue du monde. Après ces années, il est passé par Phoenix après le démantèlement du projet Bulls dans les Knicks, en 2000-01. Mais sa renommée a toujours été basée sur ses années à Chicago, son lien avec le public et le fait qu’il faisait partie de l’une des meilleures équipes de l’histoire. Le 72-10, le 69-13, les Finales contre les Jazz, partageant une équipe avec Jordan, Pippen, Rodman, Harper, Kerr… en tout cas. Presque rien.

La dernière dance

Longley, longtemps après sa retraite et ses années de gloire habituelles, est redevenu le protagoniste de ses derniers rendez-vous. Et c’était justement à cause de son absence dans le documentaire avec lequel Michael Jordan menaçait le monde de quarantaine qui s’est produit à cause de la pandémie de coronavirus. Dans un article spectaculaire publié sur ABC par Greg Hassall et Caitlin Shea, les désagréments que Longley a causés en n’apparaissant pas dans le documentaire sont liés bien qu’ils soient présents dans presque toutes les images historiques collectées. Quelque chose d’étrange si l’on prend également en compte que le documentaire, bien qu’il passe en revue la carrière de His Airness, se concentre sur la saison 1997-98, le meilleur statistiquement d’un Longley qui était aussi l’un des favoris des fans et quelqu’un de sain et de gentil dans le vestiaire. Le fait de ne pas être là en a surpris beaucoup, et ils ont voulu défendre leur silhouette dans cet article, et il a même été question de réaliser leur propre documentaire en Australie.

“Assis sur le canapé et voyant comme je n’étais pas au fil des chapitres, tu me décourageais“, a avoué l’ancien centre. Steve Kerr, son coéquipier à l’époque, a remarqué l’absence de Longley : ” Je sais que ça l’a dérangé. ” Le pire pour lui était que le téléphone n’arrêtait pas de sonner pour qu’ils lui demandent ce qui sortir », a assuré la femme de Luc. Jordan, pour sa part, s’est plaint de ce qui s’est passé et a reconnu que c’était une erreur, et que s’il pouvait changer quelque chose ce serait d’inclure son partenaire. Jason Heir, réalisateur de la série, s’est excusé en logistique pour justifier l’omission de Longley, qui n’a même pas été interviewé. Selon Heir, cela est dû à la distance entre les États-Unis et l’Australie, un voyage qui n’a pas compensé pour parler avec un joueur qui, malgré cela, s’attendait à apparaître davantage dans le documentaire.

D’une manière ou d’une autre, l’histoire de Longley a refait surface précisément à cause de cela, et sa non-inclusion dans The Last Dance ne cache pas la réalité : celle de ce garçon qui voulait être architecte sous-marin, Il est devenu basketteur professionnel grâce à son entraîneur Adrian Hurley.Il a passé “l’année la plus horrible” de sa vie au Minnesota et, à la fin, est entré dans l’histoire. Il l’a fait en étant le premier Espagnol à signer une obligation d’un million de dollars, mais aussi le seul de son pays à remporter plus d’une fois le ring de la NBA. Et il a été le pionnier d’une génération qui porte aujourd’hui des noms illustres tels que Patty Mills, Andrew Bogut, Aaron Baynes et Matthew Dellavedova. Un homme historique, à son niveau, et qui n’est pas apparu dans un documentaire qui a dépassé des niveaux insoupçonnés. Mais dont l’absence, bien sûr, ne signifie pas qu’il n’y était pas. Luc Longley, Crocodile Dundee, était le centre des trois derniers anneaux pour les Jordan Bulls. Et ça, tu sais, c’est pour toujours.