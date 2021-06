Luca : Ce que les fans disent du nouveau film Pixar

Luca a de grands personnages

Luca se concentre sur une amitié entre trois enfants, dont deux sont des monstres marins déguisés. Bien que ces relations soient certainement au cœur du film et que nous aborderons un sujet différent dans une minute, il existe également un amour sérieux pour certains des personnages de soutien venant des fans de Luca. Tout d’abord, donnons un amour sérieux au père de Giulia. Il a l’air d’un grand, fort et traditionnellement macho, mais il y a tellement plus en lui, et les gens tombent amoureux de lui autant qu’ils sont le trio de héros.