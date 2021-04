Luca de Meo, PDG de Renault: Fernando Alonso est le “ parrain de tout le monde ”

Le PDG de Renault, Luca de Meo, déclare que le rôle de Fernando Alonso au sein d’Alpine a changé par rapport à ce qu’il a apporté à Renault en tant que jeune pilote.

Après avoir remporté deux titres mondiaux avec l’équipe basée à Enstone, Alonso est revenu dans l’équipe qui lui a apporté le plus de succès dans le sport après une année sabbatique de deux ans – avec De Meo disant qu’il espère que le joueur de 39 ans poussera le équipe de l’avant avec sa mentalité gagnante.

“Renault est la maison de Fernando, mais je veux qu’il utilise son expérience pour nous aider tous à grandir”, a déclaré De Meo à Top Gear. «Il a un rôle différent de celui d’il y a 15 ans. Il est le parrain de tout le monde.

«La seule chose que je lui demande, c’est de nous aider à devenir une équipe de premier plan, car c’est une question d’attitude et de mentalité. Et il l’a.

Alpine, dont les voitures de route sont produites en tant que filiale de Renault, a pris un départ peu propice à Bahreïn. Malgré l’arrivée d’Alonso en Q3, une bonne dose de malchance est survenue alors qu’un emballage sandwich a fait dérailler le double champion du monde lors de sa première course après son retour au sport, tandis qu’Esteban Ocon a été éliminé en Q1 et est revenu à la maison P13.

Alors que plusieurs équipes se concentrent déjà de manière significative sur leurs voitures 2022 en raison des changements globaux dans les règlements techniques à venir à la fin de 2021, De Meo dit qu’il ne veut pas sacrifier complètement cette saison malgré leurs objectifs au-delà de 2021.

«Je ne suis pas un magicien, je n’ai pas de boule de cristal», a-t-il déclaré à propos des espoirs de son équipe pour cette année. «Je m’attends à ce que nous nous améliorions de plus en plus à chaque course. Le vrai défi commencera en 2022, ce qui ne veut pas dire que nous voulons avoir une mauvaise saison en 2021.

«Nous avons Fernando, qui veut gagner tout le temps, et Esteban est jeune et ne veut pas perdre son temps à rester coincé au fond de la grille.

«Nous devons offrir un bon service aux pilotes en équipe. Alonso? Eh bien, nous savons qu’il n’est pas un débutant. Le retour que j’ai eu [from the test in Bahrain] était qu’il lui a fallu environ 10 tours pour arriver à la limite de la voiture et commencer à dire, «ceci ou cela ne fonctionne pas». Il l’obtient immédiatement.

«Notre objectif est de lui offrir une voiture où il peut s’amuser. Et puis on ne sait jamais ce qui se passe dans un Grand Prix, non? Peut-être que nous devons être un peu chanceux, mais nous ferons tout ce que nous pouvons pour lui et pour Esteban.

