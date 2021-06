Luca Ending: le réalisateur explique comment la finale émotionnelle a été faite

Luca s’inspire de la propre enfance d’Enrico Casarosa vivant sur la Riviera italienne et de ses expériences avec son meilleur ami (à part le morceau de monstre marin). Casarosa ressemblait beaucoup à Luca, plus craintif et réservé, tandis que son ami était audacieux et hardi comme Alberto. Comme le réalisateur l’a partagé avec nous, la fin de Luca s’est en fait produite lorsqu’il parlait à son véritable meilleur ami de l’importance de l’amitié, y compris du cycle de séparation. Casarosa s’est étendu en atteignant la finale de CinemaBlend (également dans la vidéo ci-dessus):