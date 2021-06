‘Luca’, l’un des charmes les plus purs et les plus condensés de Pixar – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Telle une fable dynamique, pleine de soleil et d’aventures extraordinaires de personnages aux identités cachées, Luca d’Enrico Casarosa – un conte de fées estival resplendissant de poissons hors de l’eau – est l’un des charmes les plus purs et les plus condensés de Pixar.

Le studio de cinéma d’animation s’est déjà plongé dans les profondeurs de la mer avec les jeux aquatiques Le Monde de Nemo et Le Monde de Dory. Des eaux richement détaillées sont apparues dans de nombreux films du studio, de la rivière tumultueuse dans The Good Dinosaur au rivage mousseux de Piper. Une folle course-poursuite à Paris dans Ratatouille, le petit chef Skinner tombe furieusement dans la Seine.

Mais à Luca, nous sommes dans l’océan et regardons avec envie un autre monde : le nôtre. Luca Paguro (exprimé par Jacob Tremblay dans la distribution anglaise originale) est un monstre marin de 13 ans qui vit au large des côtes de la Riviera italienne. C’est un garçon de la campagne, comme beaucoup d’autres protagonistes avant lui, qui rêve d’endroits différents et interdits, sauf que Luca élève des rougets au lieu de bétail dans les pâturages sous-marins. Pour lui, la surface est un lieu magique qu’il ne peut connaître et dont il n’a entendu que les rumeurs de sa grand-mère (Sandy Martin), qui est rapidement réduite au silence par les parents protecteurs de Luca (Maya Rudolph et Jim Gaffigan).

Mais la curiosité et les impulsions d’un autre monstre marin plus habitué à la terre, Alberto (Jack Dylan Grazer), obligent Luca à nager jusqu’à la plage et à atteindre le rivage. D’abord, vous voyez comment Alberto le fait, puis vous vous énervez et la transformation est immédiate. Ses nageoires se transforment en pieds, sa queue disparaît et un garçon marin aux longues jambes émerge de l’eau, tombant rapidement à plat ventre et sautant sur le sol comme un poisson.

Il apprend rapidement à marcher, et à travers les yeux de Luca, nous voyons les merveilles de la vie à la surface comme si elles étaient nouvelles : le ciel bleu, les arbres qui bougent au gré du vent, l’herbe bruissante. Luca et Alberto (qui a un fort avec des trésors qu’il a collectés) courent pour s’amuser en tant qu’humains. Luca, cependant, se sent coupable et dit constamment qu’il est sur le point de rentrer chez lui en courant. Mais il n’y peut rien. A Luca, la vie de jeune est une aventure.

Il y a des choses qu’ils ne savent pas. Alberto, qui est plus confiant et téméraire que Luca, appelle un phonographe une “machine magique de la femme qui chante” et pense que les étoiles dans le ciel nocturne sont de petits anchois scintillants. Mais ils sont absolument sûrs d’une chose : la Vespa est la plus grande invention humaine. Cela les amène à la ville voisine de Portorosso (le nom semble être un clin d’œil au grand film européen de Studio Ghibli Porco Rosso), un village italien par excellence avec une fontaine et une affiche de La Strada (La rue) de Fellini. Nous sommes à la fin des années 50.

Puis ils se rendent compte d’un danger inattendu. Portorosso est orné d’images de monstres marins tués et massacrés. Toute la ville les craint, une inquiétude inverse à celle de la famille de Luca, qui frémit à l’idée de “monstres terrestres”. Révéler sa vraie nature serait un suicide et ne nécessiterait qu’un ballon d’eau ou un peu de pluie. Mais cela n’empêche pas Luca et Alberto de participer à un triathlon dans l’espoir de gagner une Vespa, ou de se lier d’amitié avec une fille du coin, Giuilia (Emma Berman), qui a un père pêcheur redoutable (Marco Barricelli).

Il serait facile d’appeler Luca, qui a fait sa première sur Disney + hier, comme un film Pixar “mineur”. Ses images, bien que séduisantes, n’ouvrent pas de nouveaux terrains numériques comme l’ont fait de nombreuses autres animations du studio. Il n’y a pas non plus de voyage existentiel vers l’esprit, au-delà de la tombe ou au ciel. C’est à peu près deux garçons qui mûrissent un été ensoleillé.

La modestie de Luca fait partie de ce qui fait sa grandeur. Autant la production récente de Pixar (Soul, Onward, Coco) a été audacieusement conceptuelle, il a parfois semblé que le studio et ses artistes étaient trop concentrés sur l’entrée dans un nouveau territoire narratif. Luca, le film le plus court de Pixar depuis son premier (Toy Story), est simple et classique. Cela ressemble à une page des contes folkloriques italiens d’Italo Calvino.

Le film de Casarosa va et vient comme une douce brise d’été, mais cela ne l’empêche pas d’être absolument charmant, et au moment où sa magnifique finale arrive, il se sent aussi un peu dévastateur. Avec quelques monstres marins mignons qui veulent faire la même chose que les autres garçons, Luca trouve une métaphore simple et belle pour tous ceux qui, comme eux, sentent qu’ils doivent se cacher pour s’intégrer.

Luca, une première de Walt Disney Co., est classé PG (suggérant des conseils parentaux) de la Motion Picture Association of America (MPAA) pour l’humour lourd, le dialogue, les éléments thématiques et la brève violence. . Durée : 95 minutes

Source : La Jornada