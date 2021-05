Luca Marini, aux couleurs du drapeau italien au Mugello

26/05/2021 à 11h03 CEST

Après un congé sabbatique en raison d’une crise sanitaire, le circuit du Mugello accueillera à nouveau ce week-end le Grand Prix d’Italie de la sixième manche de la saison MotoGP 2021. Afin de Luca Marini, quant à son frère Valentino Rossi, est officiellement leur Grand Prix à domicile, même s’ils résident tous les deux plus près du circuit de Misano, qui accueille traditionnellement le Grand Prix de Saint-Marin.

MariniRecrue cette année dans la catégorie reine, il est actuellement 21e du championnat avec 9 points. Sur le circuit rapide du Mugello, il espère avoir la puissance de la Ducati Desmosedici GP19 de l’équipe SKY VR46 Avintia, qui arborera une livrée personnalisée aux couleurs du drapeau italien.

“C’est une manche importante pour moi. La piste est ma préférée sur tout le calendrier et c’est toujours super d’y courir”, dit-il. Marini. “Cette année, je reviendrai ici sur un MotoGP. Ducati a toujours été fort au Mugello, j’espère bien faire et m’amuser. Ce sera un week-end spécial, une course clé pour moi et je veux en profiter du début à la ligne d’arrivée ”, assure le jeune rookie, qui n’a encore pu atteindre aucun top 10, son objectif chaque week-end. , dans les cinq premières courses du parcours, enregistrant une 12e place en Portimao et dans la dernière course du Mans, comme meilleurs résultats.