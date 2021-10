Luca Vildoza joue le poste

En l’absence du campus de pré-saison des Knicks, il n’y a pas de nouvelles très positives pour l’un de ces joueurs qui ont fait leurs valises de la Ligue Endesa la saison dernière à la NBA et étaient, par coïncidence, de nationalité argentine. Luca Vildoza, ancien de Baskonia, n’a pas encore revêtu le maillot de son équipe malgré le fait qu’il soit arrivé au printemps et ne le fera peut-être jamais, car son contrat n’est pas garanti et il joue sa place dans l’équipe finale avec un sérieux revers à son crédit.

Vildoza a traîné une blessure de la phase dans laquelle la ligue d’été a été jouée à Las Vegas. Le joueur souffre d’un grave inconfort à la cheville droite et n’a pu jouer aucun match de pré-saison, ce qui signifierait que, sauf surprise, il se retrouverait sans la confiance du personnel d’entraîneurs. A son arrivée en NBA, il n’a pas pu jouer non plus, son visa ayant échoué, et son équipe a été éliminée au premier tour de la série pour le titre aux mains des Hawks.

Celui de Mar del Plata est, à 26 ans, à la croisée des chemins. Selon Marc Berman, le responsable de l’information des Knicks dans The New York Post, Kevin Knox, l’un des paris forts de la franchise ces dernières années, risque également d’être laissé de côté.

Derrick Rose et Immanuel Quickley existent depuis la saison dernière et maintenant l’idole locale Kemba Walker a rejoint le portefeuille de meneurs purs. Evan Fournier, une autre signature estivale très en vue, est entré dans le poste de garde pour faire un couple avec Alec Burks. Parmi ceux qui doivent remporter le poste, en plus de Knox, vous devez garder un œil sur Dwayne Bacon et Wayne Selden, plus expérimentés que Vildoza.

Vildoza a quitté Baskonia pour les Knicks en mai dernier dans le cadre d’une opération d’essai mais cela lui a été rentable financièrement. En actualisant la clause, il a empoché 2,2 millions de dollars pendant quelques semaines pendant lesquelles il n’a même pas joué à des jeux, c’est la partie garantie de l’accord. C’est maintenant le renouvellement du contrat qui est en jeu, qui comprend trois années supplémentaires à raison de 10,1 millions d’euros.