Luca Vildoza quitte Baskonia pour signer pour les Knicks

05/05/2021 à 20:51 CEST

.

Luca Vildoza et le TD Systems Baskonia a convenu mercredi de la séparation du joueur argentin, qui signera pour le New York Knicks Bientôt disponible. Le joueur de Mar del Plata quitte Vitoria, où il a disputé quatre saisons et un total de 228 matches officiels avec le maillot du Barça.

Vildoza Il était également l’auteur du panier qui a donné son dernier titre de champion à Baskonia et a obtenu le titre de meilleur joueur de la saison 2019-2020.

Par le biais d’un communiqué de presse, le Baskonia ont remercié leur «travail, leur dévouement et leur engagement». pendant ces quatre saisons et lui a souhaité la meilleure des chances sur le plan personnel et professionnel.