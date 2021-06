Luca Voice Cast: où vous avez déjà vu et entendu les acteurs de Pixar

Marco Barricelli (Massimo Marcovaldo)

En tant que père de Giulia Marcovaldo, Massimo – un pêcheur et cuisinier intimidant mais bienveillant – nous avons Marco Barricelli, qui est surtout connu pour sa longue histoire en tant qu’acteur, écrivain, metteur en scène et éducateur dans le monde du théâtre. Cependant, pour ceux qui ne cherchent pas à se divertir sur scène, l’artiste vétéran a huit crédits d’écran à son actif – le plus récent étant Luca. Il a fait ses débuts dans un épisode de 1987 du feuilleton populaire de jour Guiding Light, est apparu dans le drame juridique NBC LA Law en 1991 et a joué quatre épisodes dans la comédie dramatique The Book of Daniel (qui n’a duré que deux fois plus longtemps en 2006). , pour n’en nommer que quelques gig. Barricelli a même prêté sa voix à quelques jeux vidéo, dont Clandestiny de 1996 et Manhunt 2 en 2007.