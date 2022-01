Luca Zidane se défend en Copa del Rey

01/06/2022 à 11:05 CET

Le gardien français Luca Zidane, qui vit cette saison dans l’ombre du Macédonien Etole Dimitrievski, il est revenu se venger avec une belle performance contre Mirandés en Copa del Rey, la compétition qui est sa vitrine cette année.

Comme il l’a fait lors des précédents éliminatoires contre Bergantiños et Guijuelo, dans lesquels il a été décisif avec ses arrêts, Luca Zidane Il est revenu réclamer sa place avec une belle performance contre Mirandés.

Le Français, qui a déjà montré sa qualité la saison dernière en phase de promotion avec plusieurs matchs brillants contre Leganés et Gérone, avait beaucoup d’espoirs et d’illusions dans cette campagne pour son retour en Première Division après l’expérience au Real Madrid.

Cependant, Zidane n’est pas choisi par Andoni Iraola défendre le but du Rayo en Ligue, une compétition dans laquelle il n’a disputé que deux matches, le premier de la saison contre Séville et le dernier contre l’Atlético. Dans les deux cas, cela était dû à l’indisponibilité de Dimitrievski. L’un en ayant peu de séances d’entraînement au retour de l’Eurocup et le dernier parce que le Macédonien faisait partie des personnes touchées par l’épidémie de covid.

De cette façon Luca Zidane trouve dans la Copa del Rey la vitrine pour se montrer. Au cours des trois tours de qualification qui ont été disputés, il a été décisif dans les moments clés. Contre Guijuelo pour sa performance aux tirs au but, contre Bergantiños pour bloquer un heads-up qui était le but égalisateur et contre Mirandés quand il a sorti un gant de sauvetage après un tir sur l’équipe de Riquelme.

Le Français, qui met fin à son contrat avec le Rayo le 30 juin, complique la tâche des Iraola, qui a toujours défendu qu’il n’avait pas de gardiens titulaires et que pour chaque match, il examine les mérites de chacun et les avantages qu’ils peuvent apporter en fonction du rival.

Le prochain rival du Rayo en championnat est le Betis et, pour la première fois cette saison, le choix du gardien titulaire ne semble pas clair, du moins de l’extérieur. La bonne performance du Français fait de lui un remplaçant de garanties et ses espoirs de détrôner Dimitrievski sont de plus en plus réelles, même si les bonnes performances du Macédonien servent aussi de reflet à Iraola.

A 23 ans Luca Zidane Il traverse un bon moment sportif et le pari qu’il a fait la saison dernière lorsqu’il a signé pour le Rayo, alors qu’il était en deuxième division, lui a donné raison. Avec l’équipe Vallecano, il profite de la saison depuis la sixième place du classement et l’importance qu’il occupe, bien que par intermittence, le revalorise.