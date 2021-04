L’UCAM isole l’équipe pour un positif avant le choc avec Baskonia

09/04/2021 à 11:54 CEST

L’UCAM Murcia Club Baloncesto a annoncé ce vendredi qu’un positif pour le coronavirus a été détecté dans l’équipe et, comme stipulé dans le protocole établi à cet égard, les joueurs et tous les membres du staff technique resteront isolés chez eux en attente d’effectuer un nouveau test.

Le club a rapporté cette nouvelle deux jours avant de recevoir Baskonia dans la ligue Endesa, un match correspondant au trentième jour de la compétition. À ce jour, il y a l’incertitude quant à savoir si le match sera finalement joué qui était prévu dimanche prochain au Palacio de los Deportes à Murcie.

Après avoir effectué les derniers tests PCR, ce positif pour le covid-19 a été détecté dans le premier modèle d’une équipe qui il était déjà affecté par une épidémie de ce virus début janvier et les conséquences ont été très négatives pour vos intérêts. Après avoir respecté le temps de confinement obligatoire, les granas sont revenus à la compétition épuisés et ils ont enchaîné huit défaites d’affilée, une séquence qu’ils ont réussi à briser il y a quelques semaines.

Les membres de l’équipe dirigée par Sito Alonso sont à la maison en attendant de subir un nouveau test dans les plus brefs délais et En fonction des résultats de la même, l’activité sera reprise ou elle sera reportée. Pour l’instant, l’entraînement de ce vendredi et la conférence de presse convoquée à laquelle Sito Alonso allait participer ont été annulés.