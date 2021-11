L’UCAM Murcia met fin à la séquence de victoires de BAXI Manresa

21/11/2021 à 22:33 CET

L’UCAM Murcia, avec une excellente défense et un Nemanja Radovic décisif dans la dernière ligne droite de l’affrontement, a battu Baxi Manresa ce dimanche par 71-67 dans une rencontre qui a presque toujours dominé. Avec ce résultat, il se place provisoirement en quatrième position de la Ligue Endesa avec sept victoires et quatre défaites, et se rapproche de la Copa del Rey.

UCAM

BAXI

UCAM Murcie, 71

(14 + 18 + 23 + 16) : Taylor (8), Davis (7), Rojas (3), Webb (8) et Lima (6) -équipe de départ-, Bellas (2), Malmanis (-), Radovic (17), McFadden (6) Cate (9) et Czerapowicz (5).

BAXI Manresa, 67

(8 + 18 + 24 + 17) : Sylvain Francisco (-), Thomasson (14), Valtonen (3), Moneke (17) et Bako (18) et -équipe de départ-, Jou (2), Dani García (4 ), Rafa Martínez (-), Maye (-), Dani Pérez (3) et Sima (6).

Arbitres :

Emilio Pérez Pizarro, Jordi Aliaga Solé et Rubén Sánchez Mohedas. Sans éliminé

Incidents :

Match correspondant à la onzième journée de la Ligue Endesa joué au Palacio de los Deportes de Murcie devant 4 899 spectateurs

Les deux équipes sont venues à cerendez-vous avec le même bagage au bout de dix jours et une bagarre sans quartier était à prévoir car elle commençait à être. Ils ont le plus serré le dos et raté toutes leurs attaques durant les trois premières minutes d’un duel joué avec une grande intensité et peu de succès dans sa phase initiale. Sans surprise, le premier quart-temps s’est terminé sur un mauvais résultat pour le basket professionnel (14-8) et avec UCAM CB atteignant le premier arrêt programmé avec un 10-2 au cours des deux dernières minutes.

Ceux de Sito Alonso ils étaient plus concentrés que ceux de Pedro Martínez et l’avantage universitaire a continué de croître en deuxième période (28-16) après deux paniers chics d’Isaiah Taylor et Jordan Davis. L’entraîneur visiteur a arrêté le match avec un temps mort mais l’activité défensive de l’équipe locale ne s’est pas arrêtée et cela leur a permis de doubler leur adversaire (32-16).

Réaction des visiteurs

Cependant, dès lors, une réaction des visiteurs raccourcit les chiffres pour atteindre la pause avec un 32-26 et un partiel ouvert en faveur de BAXI de 0-10 avec Chima Moneke et Yankuba Sima venant à la rescousse des Catalans.

Le black-out local a duré encore deux minutes et son rival a continué d’en profiter pour se rapprocher du 32-31 après un triplé de Joe Thomasson. et plus tard pour aller de l’avant avec le 39-40 qui est venu après un panier d’Ismael Bako.

Bako lui-même, faisant des dégâts dans la surface, a dirigé Baxi dans cette phase du match où il y avait des alternances sur le tableau d’affichage, mais l’UCAM a pris fin mieux le quatrième coïncidant avec le réveil de Thad McFadden et Radovic (55-50).

L’UCAM détenait le loyer

Dans les dix dernières minutes ceux de Sito Alonso ont tenu bon et, malgré les bonnes actions individuelles de Moneke, ont pris l’initiative de se rapprocher du prononcé de la peine avec trois minutes et 20 secondes à faire (66-57) et avec Radovic qui a l’air très large au bord.

Contrairement à ce qui s’est passéou le samedi précédent en Andorre, l’UCAM, l’équipe la plus marquante de la ligue, a fait preuve de sérénité et a mené à la victoire en faisant une démonstration défensive dans un après-midi pas si prolifique en points.