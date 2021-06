Lucas Black Talks de Tokyo Drift revient à Fast and Furious (encore) et pourquoi F9 était le bon moment

La grande question est maintenant, bien sûr, de savoir si nous pouvons ou non nous attendre à voir plus de Sean dans les futurs chapitres de Fast and Furious. Il n’y a aucun mot officiel sur le fait que le contrat de Lucas Black a maintenant été rempli, car c’était techniquement le dernier film dans lequel il était censé apparaître. Pourtant, il semble que l’histoire ne soit pas terminée pour l’équipe à la dérive de Tokyo, donc il peut y avoir plus de place pour lui de s’intégrer naturellement en allant de l’avant.

F9 joue actuellement dans les cinémas du pays.