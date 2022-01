Lucas Bravo, acteur d’Emily à Paris, explique à quel point il est difficile d’être aussi beau

Lucas est un acteur français qui a eu de petits rôles dans des séries télévisées françaises telles que Sous le Soleil de Saint-Tropez et Plus Belle la Vie, ainsi que dans quelques courts métrages tels que Relation Libre, Caprice et Beautiful Injuries, mais s’est principalement concentré sa carrière sur le mannequinat.

De plus, Lucas a travaillé comme sous-chef dans un restaurant, occupant ainsi le deuxième rôle le plus important dans la cuisine de n’importe quel restaurant, seulement après le chef, donc ce rôle lui convient parfaitement. « Il y a quelques années, j’étais sous-chef dans un restaurant. Alors, quand j’ai eu les scripts pour la première fois, je me suis dit : ‘Oh wow, c’est définitivement pour moi, je vais certainement utiliser ces compétences. Et puis ils m’ont fait cuisiner les tortillas que j’ai faites pour Emily dans la série », a déclaré l’acteur dans une récente interview avec le critique de cinéma Manny the Movie Guy.

Ne sachant toujours pas quel sera le succès de la série Netflix, Lucas est ravi de se produire dans son pays natal, représentant de la meilleure des manières les clichés de sa culture. Dans cette interview, il a également dit à Manny qu’il reconnaissait les efforts du créateur d’Emily à Paris, Darren Star, car il a vécu en France pendant quelques années et s’est familiarisé avec la vie quotidienne du pays.

« Darren l’a vécu parce qu’il a vécu à Paris et qu’il parle français. Par conséquent, ce n’est pas seulement une hypothèse d’un point de vue américain. C’est de quelqu’un qui l’a vraiment vécu. Donc j’aime vraiment le fait qu’il ait trouvé tous ces petits points que parfois même nous ne voyons pas parce que nous sommes à l’intérieur d’eux », a-t-il déclaré.