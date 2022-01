Lucas Copado parle d’une prolongation avec le Bayern Munich, d’avoir le football dans sa famille et d’une école de jonglage

Il y a beaucoup de jeunes talentueux qui errent sur le campus du Bayern Munich ces jours-ci, mais peu de prospects de la Säbener Straße ont le buzz autour d’eux comme Lucas Copado. Le joueur de 17 ans a parlé à Transfermarkt de son extension, de sa famille célèbre pour le football et de la double responsabilité du sport et de l’école.

Copado a rejoint le Bayern à l’été 2017 à l’âge de 13 ans en provenance d’Unterhaching et a récemment signé une prolongation de contrat jusqu’en 2024. Il y avait beaucoup d’intérêt de la part d’autres clubs pour le jeune attaquant, mais il ne voit pas de raison de quitter son actuel situation.

«Je n’ai pas remarqué grand-chose parce que mon père essaie toujours de garder les choses loin de moi. Je peux seulement dire que je suis né à Munich, je vis ici avec mon père et ma belle-mère, mes amis sont ici et c’est pourquoi je suis très heureux. Il n’y avait et n’y a pas vraiment de raison de rejoindre un autre club, car je suis avec le meilleur club d’Allemagne et l’un des meilleurs au monde.

Le football est dans l’ADN de Capado. Nous savons tous que son oncle est le directeur sportif du Bayern Hasan « Brazzo » Salihamidžić ; cependant, son père Francisco Copado a joué cinq saisons pour Unterhaching au début des années 2000. Le grand-père de Copado, Anton Schrobenhauser, a été fortement impliqué à Unterhaching, y compris un passage en tant que trésorier du club.

«Je suis encore un jeune joueur et je n’ai pas accompli grand-chose. Je profite de mon père, avec qui j’ai une relation très étroite. On se parle à peu près après chaque match, on s’entraîne pendant notre temps libre quand j’en ai envie, pour travailler sur mes faiblesses. Encore et encore, il me donne des conseils et des solutions sur la façon dont je peux résoudre les situations différemment. Nous analysons mes jeux et mes performances afin de continuer à nous améliorer. C’est très important pour moi, mais je sais qu’en fin de compte, je suis le seul à pouvoir influencer si j’atteins mes objectifs.

Le jeune Copado n’est pas le seul joueur du Bayern de mémoire récente avec un père célèbre ; Cependant, il espère éviter d’avoir à quitter Munich pour trouver sa place dans le jeu professionnel comme Gianluca Gaudino, Lucas Scholl et Luca Beckenbauer.

« Bien sûr, je suis souvent comparé à mon père, mais cela ne me met pas de pression. Le nom seul ne vous aidera pas à le faire. Mon parcours est important et ce que je fais sur et en dehors du terrain. Je donne tout pour atteindre mon grand objectif.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Quant à savoir comment un gamin de 17 ans jongle en jouant pour le Bayern et en allant à l’école en même temps ? Jetez un œil à son emploi du temps.

« Ma vie quotidienne est presque la même tous les jours. Je me lève, je prends mon petit déjeuner et je me rends à l’école en voiture. Mardi, mercredi et jeudi, j’ai une formation avant l’école avant d’aller en classe. Après l’école à 15h30, je prends le train pour m’entraîner. C’est très stressant, mais je sais pourquoi je le fais. En plus du football, je veux aussi bien obtenir mon diplôme.