L’ancien pilote de Formule 1, Lucas di Grassi, a suggéré ce qui semble être une solution simple pour aider à l’application cohérente de l’application des limites de la piste.

L’un des sujets de discussion réguliers en Formule 1 n’est pas seulement les limites de piste elles-mêmes, mais aussi la façon dont elles sont contrôlées et ensuite punies si elles sont découvertes en infraction par les commissaires sportifs de la FIA.

Un panel à temps plein des mêmes stewards a été suggéré comme solution potentielle, mais Di Grassi pense qu’il a un moyen de faciliter la tâche de tout steward supervisant un week-end de course de Formule 1 à l’avenir.

« Nous avons connu l’une des meilleures saisons en Formule 1, mais tout le monde se plaint », a déclaré Di Grassi, cité par l’édition espagnole de Motorsport.com

« C’est un peu comme la politique. C’est assez drôle et intéressant de voir les réactions et la colère de chacun. Mais je parle des règles et de ce qui le rend plus ou moins excitant.

« Le principal sujet de discussion en ce moment, ce sont les limites des pistes.

« Si par exemple le circuit de Djeddah avait des murs sur le côté de la piste, pas de ruissellement, juste des lignes et des murs blancs, il n’y aurait jamais aucun doute.

« On peut aussi choisir de laisser le gravier, mais c’est loin d’être idéal.

La solution de Di Grassi, alors, pour créer une règle cohérente et en noir et blanc à adopter par les commissaires sportifs, consiste à créer un mur virtuel autour de la piste.

« À mon avis, il faut trouver une solution où nous créons une sorte de mur virtuel », a-t-il proposé.

« Une solution en noir et blanc, où si la voiture dépasse la limite de la piste par sa propre faute ou une panne mécanique, elle sera pénalisée.

« Nous voulons du gravier ou un mur. Mais bien sûr, pour des raisons de sécurité, nous ne le faisons pas.

« La meilleure façon de le contrôler est électroniquement avec des capteurs ou un GPS.

« Ensuite, si vous savez que la voiture est sortie de la piste, cela crée une pénalité automatique.

« Cela pourrait être, par exemple, que le moteur perde de la puissance pendant quelques secondes ou que le DRS soit désactivé pendant quatre ou cinq tours.

« À mon avis, c’est la meilleure solution pour l’avenir. Évidemment, tous les pilotes s’adapteront aussi.

« Ce n’est pas dangereux, car si vous tombez en panne de carburant ou de batterie, vous avez la même situation. À mon avis, il n’y a pas d’autre solution avec une telle sécurité.