Lucas Digne Aston Villa Déplacer la bordure plus près

Selon Fabrizio Romano, l’arrière latéral d’Everton Lucas Digne entre dans une semaine cruciale en ce qui concerne un éventuel transfert à Aston Villa. Le Français serait attiré par cette décision, les deux clubs n’ayant pas encore trouvé d’accord. Cette semaine serait une étape cruciale des négociations, alors que des discussions sur les frais entre les deux clubs ont lieu.

Depuis l’été dernier, Aston Villa est à surveiller sur le marché des transferts. Après avoir salué Jack Grealish, ils ont accueilli Danny Ings et Leon Bailey en plus d’Emi Buendia, déjà arrivée.

Maintenant, quelques mois plus tard, et maintenant sous Steven Gerrard, ils viennent d’ouvrir la porte à l’ancienne star de Liverpool Philippe Coutinho en prêt. Sur le papier, nous envisageons potentiellement une équipe capable de se qualifier pour l’Europe. Ajoutez également Digne au mélange et, tout à coup, Gerrard a une équipe de plus en plus prometteuse entre les mains.

Peut-être plus important encore, Digne résoudrait une faiblesse flagrante pour le club des Midlands. À l’arrière gauche se trouve actuellement Matt Target, qui n’est en aucun cas une option désastreuse, mais qui est, certes, parfois fragile. Digne, avec ses exploits offensifs indéniables, a instantanément amélioré le côté gauche d’Aston Villa.

Bien sûr, rien n’est encore confirmé, mais avec Digne désireux de partir et Everton désireux de lui montrer la porte, le déménagement convient certainement à toutes les parties. Si le Français fait le pas et continue à être un succès, il pourrait faire la différence.

Attirant des noms que peu de gens croyaient possible il y a un an, Aston Villa a sans aucun doute atteint un niveau supérieur cette saison. Et si cette amélioration se poursuit, qui sait où ils finiront à la fin de la saison de Premier League sous Gerrard.

