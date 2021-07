Lucas Glover est proclamé champion de la John Deere Classic

in

L’Américain Lucas gant a dû attendre 10 ans pour remporter à nouveau un titre, le quart de sa carrière, en se proclamant ce dimanche champion de la John Deere Classique avec un record au dernier tour de 64 coups (-7).

Avec un cumul de 265 hits (-19), Gantier a pris 2 d’avance sur ses compatriotes Ryan Moore et Kevin Na, qui partageait la deuxième place (267, -17). La quatrième place a été divisée par le Colombien Sébastien Muñoz, qui avait atteint le dernier tour en leader provisoire avec un avantage de coup, et les Américains Adam Schenk, Luke List et Scott Brown, qui a terminé le tournoi avec 268 coups (-16), trois derrière le champion.

GantierLe joueur de 41 ans, qui avait remporté son troisième titre du PGA Tour, le Wells Fargo Championship, le 8 mai 2011, a trouvé sa meilleure performance en frappant la domination sur le parcours TPC Deere Run à Silvis, dans l’Illinois. pour terminer le tournoi avec des records de 68 (-3), 63 (-8) et 70 (-1) dans les trois tours avant le décisif ce dimanche.

Le tout nouveau champion a terminé la tournée avec huit birdies, dont quatre de suite du 12 au 15, après avoir réalisé son seul boguey de la journée sur le 11e trou. “Ça fait du bien de retrouver son meilleur niveau de jeu et au final d’obtenir un nouveau titre après tant d’années sans l’avoir apprécié”a noté Glover.

ça peut t’intéresser

Muñoz, qui était avec Glover depuis le début du tournoi le joueur le plus en forme, il a finalement dû se contenter de la quatrième place après avoir délivré une carte de 71 coups (par), sa pire performance depuis le début du tournoi. Le joueur de 28 ans de Bogotá était incompatible avec les tirs lointains. À la fin, il a distribué quatre bogeys avec quatre autres birdies.

Le Vénézuélien n’était pas non plus à son meilleur match. Jhonattan vegas, qui a terminé le tour avec un record de 70 coups (-1) qui lui a permis d’atteindre 270 (-14) pour partager la onzième place avec six autres rivaux.

Tout le contraire de ce qui s’est passé avec le Chilien Mitto Pereira, qui a maintenu son grand moment en inscrivant pour la troisième journée consécutive 68 coups (-3) qui lui ont donné 274 (-10) pour partager la 34e position avec six autres joueurs.

C’était pire pour le Colombien Camilo Villegas, qui a délivré une carte signée de 73 (+2) et un score cumulé de 275 (-9) qui l’ont relégué à la quarante et unième place du classement, à égalité avec cinq autres joueurs.

Rafael Cabrera, Comme cela est arrivé à Muñoz, Vegas et Villegas, il est passé du plus au moins et s’est terminé avec un record de 70 coups sûrs (-1) qui l’ont laissé à la vingt-troisième place, à égalité avec quatre autres joueurs qui ont accumulé 272 (-12).

Classement final (par 71)

1. Lucas Glover (États-Unis) 265 (68-63-70-64)

2. Ryan Moore (États-Unis) 267 (65-66-68-68)

2. Kevin Na (États-Unis) 267 (67-66-66-68)

4. Adam Schenk (États-Unis) 268 (67-64-70-67)

4. Luke List (États-Unis) 268 (66-63-71-68)

4. Scott Brown (États-Unis) 268 (69-67-63-69)

4. Sebastián Muñoz (Colombie) 268 (63-67-67-71)

8. Hank Lebioda (États-Unis) 269 (64-69-71-65)

8. Seamus Power (Irlande) 269 (68-67-68-66)

8. Brian Stuard (États-Unis) 269 (69-67-66-67)

…

23. Rafa Cabrera (Espagne) 272 (70-66-66-70)