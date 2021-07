Lucas Herbert remporte son deuxième titre à l’Irish Open et se lance dans l’Open

04/07/21 à 19:53 CEST

L’Australien Lucas Herbert, leader dès le premier jour, a remporté la victoire à l’Irish Open ce dimanche et a scellé son deuxième titre professionnel, à la fois sur le circuit de golf européen, et sa présence à l’Open britannique a été assurée en deux semaines.

Herbert, 25 ans, dont la première victoire sur le circuit européen est survenue en janvier de l’année dernière à l’Omega Dubai Desert Classic, a confirmé sa domination au domaine Mount Juliet de Thomastown avec 269 coups au total (19 sous le pair) et avec quatre tours de 64 (-8), 67 (-5), 70 (-2) et 68 (-4).

Le dernier jour, il a enduré les tentatives de ses poursuivants avec un tour de 68 avec cinq birdies et un seul échec. bogey sur le trou 5.

Trois coups d’avantage

Le golfeur de Bendigo àIl a battu le Suédois Rikard Karlberg en trois coups sûrs et l’Américain Johannes Veerman en quatre, deuxième et troisième solo. Tous les trois se sont qualifiés pour le British Open, qui se jouera du 15 au 18 juillet au Royal St George’s.

L’Italien Francesco Laporta a opté pour la victoire avec un tour dans lequel il a signé six birdies d’affilée, de 5 à 10. Puis il a été freiné avec sept paires et un double bogey à 18 et a terminé à égalité à la quatrième place avec les Anglais Richard Bland et Dale Whitnell et les Écossais Grant Forrest et Richie Ramsay.

Parmi les stars présentes à Thomastown , l’Anglais Tommy Fleetwood a terminé avec -10, Shane Lowry, qui en deux semaines défend le titre remporté en 2019 au British Open, Il l’a fait avec -9 et l’Irlandais du Nord Rory Mclroy avec -2.

ETlui de San Sebastian Adrián Otaegui, qui a terminé avec -12 au total, a été le meilleur des Espagnols. Les deux autres survivants, les Barcelonais Pablo Larrazábal et Adri Arnaus, ont terminé respectivement avec -7 et -3.

