Lucas Hernandez du Bayern Munich admet sa frustration face au temps de jeu

Lors d’une conférence de presse pour l’équipe nationale française plus tôt dans la journée (via FootMercato), Lucas Hernandez a fait la lumière sur ses frustrations de ne pas avoir autant de temps de jeu qu’il l’aurait souhaité pour le Bayern Munich cette saison. La conférence de presse vidéo fait suite au match nul de qualification de la France pour la Coupe du monde 1-1 contre l’Ukraine au Stade de France dans lequel Hernandez a débuté et joué les 90 minutes aux côtés de son coéquipier du Bayern Benjamin Pavard.

Hernandez a fait un total de 29 apparitions dans toutes les compétitions cette saison, mais beaucoup de ces apparitions sont venues en réserve, car Hansi Flick commence le plus souvent Alphonso Davies à l’arrière gauche et deux de David Alaba, Jerome Boateng et / ou Niklas Sule à l’arrière central. Hernandez a eu du mal à supplanter l’un des cinq à l’arrière gauche ou à l’arrière central malgré de bonnes performances lorsqu’il a été appelé et le soutien constant de Flick.

Hernandez a admis qu’il était frustrant de ne pas avoir autant de départs qu’il l’aurait souhaité, en plus d’avoir à affronter des sorts de blessures cette saison et la saison dernière.

«Je suis quelqu’un qui veut toujours jouer. La saison dernière a été très compliquée avec mes blessures. Cette saison va mieux. Chaque fois que je jouais pour un club, je voulais redonner confiance au club. Il y a eu des moments durant cette saison où j’étais sur le banc où j’étais frustré, en colère, énervé. Je suis une personne compétitive, j’ai toujours envie de jouer. Quand cela ne se produit pas, c’est vrai que je suis en colère, bouleversé », a expliqué Hernandez.

Plus tôt cette semaine, Hernandez a détaillé comment le Bayern leur avait dit qu’il prévoyait de l’utiliser davantage comme défenseur central, ce qui pourrait aider son cas pendant des minutes plus cohérentes la saison prochaine, même avec l’arrivée de Dayot Upamecano du RB Leipzig.

Alaba et Boateng devraient tous deux partir cet été, et même l’avenir de Sule au club est en question puisqu’il approche de la fin de son contrat actuel (juin 2022) et qu’il n’y a pas encore eu de discussions de renouvellement. Chelsea est également intéressé à le signer cet été et il pourrait y rejoindre ses compatriotes Antonio Rudiger, Timo Werner, Kai Havertz et l’ancien entraîneur de Bundesliga Thomas Tuchel. Quoi qu’il en soit, si au moins Alaba et Boateng partent, il devrait y avoir plus d’opportunités pour Hernandez car Flick a également exprimé ses réserves quant à l’utilisation de Pavard comme défenseur central.