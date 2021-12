Lucas Hernandez du Bayern Munich compare le jeu en Allemagne contre l’Espagne

Le défenseur vedette du Bayern Munich Lucas Hernandez a peut-être fait ses armes avec l’Atletico Madrid et la Liga, mais trouve le football allemand plus « physique et intensif ».

« Le football en Allemagne est plus physique et intensif. Cela me convient. En Espagne, c’est une question de technique, il y a plus de possession et plus de passes. En Allemagne, les jeux sont de bout en bout, vous devez courir plus », a déclaré Hernandez à kicker (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia).

Hernandez pense également que le style de jeu du Bayern Munich est parfait pour lui.

« Le Bayern a beaucoup plus de possession que l’Atletico. J’aimais aussi le style d’Atleti, mais ici c’est complètement différent. Il faut être plus précis, même à l’entraînement. Nous nous tenons haut sur le terrain, j’aime ça aussi ici », a déclaré Hernandez.

Tout cet accent mis sur la possession ne signifie pas que Hernandez a réduit son style de jeu agressif.

«Je ne le changerai pas avant la fin de ma carrière. C’est ce que mes coéquipiers attendent de moi », a déclaré Hernandez. « J’aime jouer en tant qu’arrière central gauche. C’est ma position idéale où j’ai toujours joué dans ma jeunesse. Avec Hansi Flick, j’ai joué à la fois à l’arrière gauche et à l’arrière central gauche. Avec (Julian) Nagelsmann, je joue toujours au poste de défenseur central gauche. Je me sens plus à l’aise là-bas.