Lucas Hernandez du Bayern Munich déploie le wagon de bienvenue pour renforcer la chimie de l’équipe

Alors que la valeur de Lucas Hernandez sur le terrain pour le Bayern Munich est évidente et augmente de jour en jour, un nouveau rapport de Bild, tel que véhiculé par le compte Twitter @iMiaSanMia, suggère que Hernandez a joué un rôle important dans le renforcement de l’équipe dans les coulisses.

Transformer un groupe de joueurs d’horizons et de compétences linguistiques différents en une équipe unifiée dans l’environnement de la cocotte-minute qu’est le Bayern Munich n’est pas une mince affaire. Heureusement, Hernandez se mobilise pour faire sa part.

Bild rapporte que Hernandez aime organiser des dîners pour réunir ses coéquipiers, en particulier avec ses compatriotes français. De plus, ses larges talents linguistiques jouent un rôle pour s’assurer que le vestiaire n’est pas fragmenté. Hernandez parle couramment le français et l’espagnol, ainsi qu’un très bon allemand, et a utilisé ces talents pour se faire une réputation de bâtisseur de ponts. Hernandez est un pont essentiel entre différents groupes ou « clans » dans les vestiaires, et que son maintien des lignes de communication ouvertes a été important pour la chimie de l’équipe.

Bild va jusqu’à le désigner comme le « ministre de l’Intégration » de l’équipe.

Il semble que le farouche défenseur ait absorbé une grande partie de « l’ADN du Bayern » depuis son arrivée car ses repas de team building rappellent les repas que l’ancien président Uli Hoeness utilisait pour tisser des liens solides avec divers joueurs.

Combiner ce rapport avec les récents commentaires d’Alphonso Davies selon lesquels Hernandez est un leader vocal sur le terrain, brosse l’image d’un joueur qui fait un effort concerté pour soulever le club, non seulement par son jeu défensif d’acier, mais en tant que joueur sur le -le leader sur le terrain et en dehors du terrain aussi. S’il peut ajouter une contribution significative de leadership à sa défense sans compromis, le ciel est la limite à ce qu’il peut offrir à ce club.