Lucas Hernandez du Bayern Munich devient blond et manquera quatre semaines pour cause de blessure

Gervonta Davis pourrait bien être le puncheur livre pour livre le plus dur de la planète en ce moment, encore plus que l’ancien champion des poids lourds WBC Deontay Wilder. Le bien nommé “Tank” a récupéré une version du titre mondial des super-légers WBA le mois dernier lorsqu’il a arrêté Mario Barrios après l’avoir lâché […] More