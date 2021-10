Lucas Hernandez du Bayern Munich impressionné par Julian Nagelsmann

Le défenseur du Bayern Munich Lucas Hernandez a été très impressionné par le nouvel entraîneur Julian Nagelsmann.

«C’est un entraîneur qui connaît le monde du football. Il sait comment s’entendre avec les joueurs et comment gérer les joueurs. Le plus important pour un coach est de savoir gérer le groupe. Quand on arrive dans un club comme le Bayern Munich où tous les joueurs sont importants et ont remporté des titres, cette capacité à gérer le groupe est très importante. Il l’a très bien fait depuis le début », a déclaré Hernandez à Bundesliga.com.

La reconnaissance par Hernandez que Nagelsmann a repris là où Hansi Flick s’était arrêté en termes de gestion des personnes est encourageante. Hernandez a également déclaré que Nagelsmann varie ses séances d’entraînement pour garder les choses fraîches.

« C’est vrai que les entraînements avec Hansi Flick étaient différents. Nous avons commencé par un échauffement classique puis des exercices de passes. Alors que maintenant, les exercices sont plus spécifiques et il n’y a pas deux semaines identiques. Les exercices que nous faisons sont déterminés par le match que nous avons ce week-end. C’est à nous de nous assurer que nous pouvons nous adapter aux nouveaux exercices afin d’être prêts pour le match », a déclaré Hernandez.