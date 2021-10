Lucas Hernández du Bayern Munich pourrait être en prison dès jeudi

Lucas Hernández a été un défenseur d’élite du Bayern Munich ces derniers temps et est vital pour cette équipe. Malheureusement, le Français s’est attiré des ennuis. En résumé, Hernández a été cité à comparaître devant le tribunal « afin d’être personnellement obligé d’entrer volontairement en prison dans les dix jours » pour avoir violé une ordonnance de non-communication avec sa femme.

Le tribunal régional de Madrid a une grande décision à prendre et son verdict sera annoncé jeudi. Cela déterminera bien sûr si le nouvel appel de Hernández sera accordé ou non. Si son appel n’est pas accueilli, Lucas devra se rendre dans le pénitencier de son choix [Bild].

« Il s’agit avant tout d’une affaire privée. Je n’ai pas d’autre information que que je peux continuer à planifier avec lui comme je le faisais avant. Mais je ne connais aucun détail sur le système judiciaire espagnol », a déclaré Nagelsmann à propos de la situation difficile de Lucas Hernández par le journaliste d’Abdendzeitung Maximilian Koch.

Cela signifie que Hernández doit se présenter immédiatement dans une prison en Espagne dès jeudi. Sinon, un mandat d’arrêt sera émis et le Bayern Munich aura des problèmes encore plus importants. Si l’appel est accepté, ce problème ne disparaîtra pas tout simplement. Hernández esquiverait la prison mais l’affaire retournerait devant le tribunal correctionnel. Malheureusement, Hernández n’échappera pas à ce problème avant un certain temps.

Selon un rapport de Bild, les premières informations sur la décision du tribunal pourraient arriver dès mardi. Nous pourrions avoir une autre mise à jour sur la situation de Hernández à tout moment.