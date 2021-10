Lucas Hernandez du Bayern Munich préfère jouer au centre

Dans une récente interview avec Bundesliga.com, le polyvalent défenseur du Bayern Munich Lucas Hernandez a abordé l’un des sujets brûlants qui l’entourent : quelle position le Français préfère-t-il, arrière gauche ou arrière central ?

Per Hernandez, il se considère comme un défenseur central.

« J’ai toujours dit que ma position principale était le défenseur central. C’est là que j’ai joué en tant que jeune joueur. Cependant, lorsque je suis devenu joueur professionnel sous (entraîneur de l’Atletico Madrid Diego) Simeone, j’ai joué à la fois à gauche et en tant qu’arrière central », a déclaré Hernandez. « Mes meilleures performances ont été à l’arrière central. Et pour l’équipe nationale, je joue comme arrière gauche. Mais je suis toujours disponible pour jouer à l’arrière central si besoin. C’est un poste que j’aime beaucoup. C’est ma position d’origine, j’ai grandi dans cette position, même si j’aime jouer à gauche. Et Nagelsmann veut que je joue à l’arrière central ici au Bayern, mais je peux toujours jouer comme arrière gauche si nécessaire.

Cette flexibilité s’est avérée absolument utile au cours de son mandat au Bayern Munich.