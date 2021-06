Lucas Hernandez du Bayern Munich remplacé par la France en raison d’une blessure au genou

Mauvaise nouvelle si vous êtes un fan du Bayern Munich. Selon RMC Sport, la raison pour laquelle Lucas Hernandez a été remplacé contre le Pays de Galles la nuit dernière était due à une éventuelle blessure au genou. Le Français subira des tests plus tard dans la journée pour connaître l’étendue des dégâts. Alors que la France a beaucoup de profondeur pour compenser son absence, une blessure à long terme de Lucas à ce stade serait dévastatrice pour son club, compte tenu de son importance pour l’avenir de la défense de l’équipe.

Hernandez a des antécédents de problèmes de genou dans le passé. Il s’est blessé au MCL (ligament collatéral médial) avant même de rejoindre le Bayern en provenance de l’Atletico Madrid, et le transfert a dû être précipité pour qu’il puisse obtenir le traitement dont il avait besoin. Le Français a passé une grande partie de la saison 2019/2020 à se remettre de cette blessure et n’a réussi à retrouver la forme que dans la seconde moitié de 2020.

Espérons que ce ne soit qu’une mesure de précaution de la part des médecins français, et Lucas ira bien à long terme. Avec Alaba et Boateng partis, Nagelsmann a besoin de lui pour diriger la défense de l’équipe. Espérons que Deschamps essaiera d’exploiter une partie de la profondeur ridicule de la France et de reposer Lucas pendant un match ou deux, car sur la base de ce que fait l’Allemagne en ce moment, la France a ce match dans le sac.

Nous garderons un œil sur cela et mettrons à jour l’histoire au fur et à mesure qu’elle se développe.