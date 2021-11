Lucas Hernandez du Bayern Munich, un grand fan de Julian Nagelsmann

Le défenseur du Bayern Munich Lucas Hernandez est un grand fan du nouvel entraîneur Julian Nagelsmann. Hernandez aime particulièrement l’approche new-age adoptée par Nagelsmann en mettant son

« Au début, il nous a montré des vidéos afin d’expliquer ce qu’il attendait de nous en tant qu’équipe. C’était bien pour nous de comprendre cela. Pour le moment, cependant, nous avons des matchs tous les trois jours, il est donc difficile de faire une analyse vidéo entre les deux », a déclaré Hernandez à Bundesliga.com. « Mais ses idées sont claires. Nous savons ce qu’il veut et il sait aussi ce que nous voulons. Tout se joue sur le terrain. »

Hernandez et Nagelsmann ont également un certain lien – les deux hommes représentent le total le plus élevé que le club ait joué pour leurs positions sur le marché des transferts. Hernandez ne pense pas que ce soit un problème pour le manager.

« Comme je l’ai dit depuis mon arrivée au club, ce n’est pas du tout une source de pression. Il s’agit simplement de me rendre la confiance qui m’a été accordée. C’est ce que j’essaie de faire à chaque match, à chaque minute où je suis sur le terrain. Et ce n’est pas non plus une source de pression pour lui », a déclaré Hernandez. « Même s’il est un très jeune entraîneur, il a des idées très claires et sait ce qu’il veut. Je ne pense pas qu’il ressente de pression car il est l’entraîneur le plus cher de l’histoire de la Bundesliga.