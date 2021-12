Lucas Hernandez ne pense pas au futur transfert, reconnaissant du soutien du Bayern Munich

Dans une longue interview avec kicker (telle que capturée par le compte Twitter @iMiaSanMia), la star du Bayern Munich Lucas Hernandez a abordé de nombreux sujets, y compris ce qu’il ressent à mi-chemin de son contrat.

« Je suis encore à la moitié de la durée de mon contrat, il me reste beaucoup de temps. Je ne pense pas à l’avenir. Le fait est que je suis heureux ici et reconnaissant au club pour tout ce qu’il a fait pour moi », a déclaré Hernaandez. « Mes 2 premières années ici ont été difficiles. J’ai été blessé pendant un an et demi, c’était la pire période de ma carrière. Je suis à nouveau heureux, je peux jouer et apprécier le football. Je me sens à l’aise au club et en ville. Le Bayern est l’un des meilleurs clubs du monde.

Avec cette difficulté, Hernandez songea-t-il à quitter la Bavière ? Pas selon le Français.

«Jamais, pas une seule fois, même dans les moments les plus difficiles. Mon objectif a toujours été de trouver ma place ici. C’est pourquoi j’ai signé ici », a déclaré Hernandez. « C’était un gros transfert avec beaucoup d’argent, sans aucun doute – mais pendant cette période avant Corona, de tels transferts ont eu lieu. J’essaie de rembourser chaque euro de frais grâce à mes performances. Le club a fait de gros efforts pour me faire signer, cela montre qu’ils étaient pleinement convaincus de moi. Mais je ne pouvais rien faire pour les frais. Mon travail consiste à aider l’équipe à remporter autant de titres que possible. C’est pourquoi je joue au football.