Lucas Hernandez reconnaissant du soutien du Bayern Munich au fil des ans

Le défenseur du Bayern Munich Lucas Hernandez a été un citoyen modèle en Bavière, mais un incident troublant dans son passé est revenu en jeu il y a quelques mois à peine lorsque le Français a été menacé d’une peine de prison potentielle.

Maintenant, cependant, Hernandez a dépassé tout cela et a apprécié le soutien qu’il a reçu du Bayern Munich au cours de cette période.

« Vous voyez et lisez ce que les gens parlent de vous en public et ce que les médias, en particulier en Espagne, écrivent sur vous. Les journalistes ont écrit des choses dont ils ne savaient rien. Dieu merci, tout est fini. C’était un incident en 2017, c’est du passé. Le présent c’est que ma femme est enceinte, que je l’aime et qu’elle m’aime. En fin de compte, l’accusation n’a pas abouti à une condamnation, mais c’était quand même une période difficile pour moi », a déclaré Hernandez à kicker (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). «Je dois remercier le FC Bayern, ils ont toujours été à mes côtés. Les responsables ont compris ma situation et m’ont aidé. Mes avocats m’ont également toujours assuré que les accusations n’aboutiraient à rien, que je n’avais pas à m’inquiéter.

Hernandez, bien sûr, est au milieu d’une saison stellaire, ce qui a sans aucun doute apaisé une partie de la tension qui régnait lorsque la menace de la prison se profilait.