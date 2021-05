Lucas Hernandez réfléchit sur la saison du Bayern Munich et attend avec impatience la vie sous Julian Nagelsmann

Il est assez sûr de dire qu’il s’agit de la meilleure saison de Lucas Hernandez au Bayern Munich depuis son arrivée au club de l’Atletico Madrid à l’été 2019 pour des frais de transfert record du Bayern de 80 millions d’euros. Quand il a rejoint pour la première fois, Hernandez se remettait toujours d’une blessure au genou à long terme, mais il n’a jamais été en mesure de frapper sa pleine foulée sous Niko Kovac ou d’obtenir des minutes constantes devant Jerome Boateng, Niklas Sule, Benjamin Pavard, Alphonso Davies et Mats Hummels. , avant de retourner au Borussia Dortmund.

Cette saison, il a joué beaucoup plus que lors de la saison 2019/2020 sous Kovac et Hansi Flick. Cela a été caractérisé par l’immense changement qu’il a effectué au Parc des Princes lors de la victoire du Bayern au match retour contre le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des champions, même si le Bayern était toujours éliminé aux buts à l’extérieur.

Dans une récente interview avec la chaîne de télévision française Canal + (via Sport1), Hernandez a réfléchi à cette saison passée et attendait avec impatience un nouveau chapitre au Bayern sous Julian Nagelsmann, qui rejoindra le RB Leipzig cet été. Bien sûr, Hernandez a fait écho aux complications de la fin de la saison dernière et cette saison avec combien de football a dû être joué dans des laps de temps très courts en raison de la pandémie de coronavirus et a réitéré à quel point le Bayern était déçu d’être éliminé de la DFB. -Pokal et Ligue des champions après avoir obtenu le «sextuple».

Cette saison, a expliqué Hernandez, il a pu gagner beaucoup de confiance en obtenant des minutes et un temps de jeu plus cohérents. «C’est vrai que j’ai pu jouer un peu plus cette saison. J’ai eu le temps de jeu que je voulais depuis le début. Jouer des matchs consécutifs me donne de la confiance, cela prouve que je suis de retour en pleine forme et que je suis là », a-t-il expliqué.

Photo par Matthias Hangst / .

Après quelques départs à venir pendant la fenêtre de transfert estivale, il y aura encore plus d’opportunités pour un temps de jeu et une heure de départ cohérents pour l’international français. Dayot Upamecano se joindra à Leipzig, mais avec le départ de Javi Martinex, David Alaba et Jerome Boateng, cela ouvrira beaucoup plus de place à Hernandez, et il en est bien conscient. «Avec le départ de David et Jérôme, je pense que je jouerai plus de matchs à l’arrière central. C’est un poste que j’aime et auquel je suis habitué. La saison prochaine sera bonne », a déclaré le joueur de 25 ans.

Nagelsmann est connu pour jouer avec ses formations, et il est souvent passé d’un back-trois à un back-four à Leipzig. Au Bayern, ils ont presque toujours joué avec un système à quatre arrière, alors Hernandez est curieux de voir ce que Nagelsmann fera avec les formations quand il viendra au Bayern. «C’est un jeune entraîneur mais déjà très expérimenté. Il est très connu ici en Allemagne. Il a toujours porté ses équipes au plus haut niveau possible, avec Hoffenheim et Leipzig. Cette saison avec Hansi, nous avons joué un système à quatre arrière. Nous ne savons pas encore comment nous jouerons la saison prochaine, comment nous allons attaquer et défendre sur le plan tactique. Ça va être un défi pour lui (Nagelsmann) et ça va être sympa de le voir faire de grandes choses avec nous », a expliqué Hernandez.