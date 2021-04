Lucas Hernandez semble prêt à basculer pour le Bayern Munich avant l’inclinaison du PSG

Le défenseur du Bayern Munich, Lucas Hernandez, souffre peut-être de côtes meurtries, mais le défenseur français ne va apparemment pas laisser sa blessure l’empêcher de jouer, et cette maladie n’apaisera pas son enthousiasme pour le match.

“Nous avons une grande chance et allons à Paris avec des idées claires sur la façon de jouer”, a déclaré Hernandez à FCBayern.com. «L’équipe est motivée et mérite d’être en demi-finale.»

Lucas Hernandez est prêt à rivaliser avec le PSG.Photo de Marco Rosi – SS Lazio / .

Il reste à voir quel genre de rôle Hernandez pourrait jouer dans le match, mais le joueur de 25 ans pense que son équipe doit répéter certains de ses succès dès le match aller.

«Nous devons garder le ballon le plus possible. Lorsque nous le perdons, nous devons être vigilants et appliquer beaucoup de pression car ils peuvent contrer rapidement et sont également très bons sans le ballon », a déclaré Hernandez. «Il faut se méfier, surtout à Paris, et surtout être impitoyable. Je pense que la chose la plus importante dans le football est de prendre des risques. Je vais tout donner pour y gagner et progresser. Je veux ça, toute l’équipe veut ça. Maintenant, c’est à nous de continuer cette aventure.