Lucas Hernandez vante l’esprit de compétition du Bayern Munich

Le défenseur du Bayern Munich Lucas Hernandez n’a jamais à se soucier de savoir si son équipe est prête à relever un défi. Le défenseur français a salué la soif de compétition de l’équipe et l’esprit qu’elle apporte chaque jour sur le terrain d’entraînement.

« Je suis un compétiteur. Nous sommes tous des compétiteurs dans cette équipe. C’est notre objectif. C’est notre façon de penser. Nous avons tout gagné il y a un an et demi », a déclaré Hernandez à Bundesliga.com « Parfois, c’est difficile car chaque équipe veut battre le Bayern Munich. Mais nous savons que tout est entre nos mains. Si nous jouons de manière concentrée et performons comme nous le pouvons, nous savons que nous gagnerons. »

Hernandez et ses copains auront ce feu compétitif testé contre Union Berlin. Dans la foulée d’une humiliante défaite 5-0 contre le Borussia Mönchengladbach, tous les regards seront tournés vers le Bayern Munich et la façon dont l’équipe relève le défi.