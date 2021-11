Lucas Höler du SC Fribourg sait que le Bayern Munich sera prêt

L’attaquant du SC Freiburg Lucas Höler profite du classement élevé de son équipe dans le classement de la Bundesliga, mais sait à quel point il est difficile de rester dans les six premières places de la ligue. Battre le Bayern Munich serait un énorme coup de pouce pour aider son équipe à rester dans l’échelon supérieur de la Bundesliga.

Höler, cependant, sait que le Bayern Munich pique toujours de sa défaite DFB-Pokal contre le Borussia Mönchengladbach.

« La Bavière était irritée par la défaite. Cependant, Gladbach a également montré comment cela peut fonctionner, comment vous pouvez battre le Bayern. Tactiquement, c’était génial », a déclaré Höler à Abendzeitung. « Il est à noter que le Bayern encaisse plus de buts qu’avant. Nous essaierons de saisir notre chance et de marquer un ou deux buts.

Höler attribue cependant la qualité de l’alignement du Bayern Munich au rebond rapide de l’équipe.

« Presque tous les joueurs me fascinent : Lewandowski, Müller, tous les autres joueurs offensifs qui sont rapides et forts en dribble. Mais aussi Upamecano. C’est un monstre défensif, tout comme Hernández. Upamecano est un combattant extrêmement fort avec un corps très robuste. Si vous n’y allez pas à cent pour cent et ne vous concentrez pas, vous n’avez aucune chance contre lui. Ce sera une grosse tâche, mais j’attends le duel avec impatience », a déclaré Höler.

Höler a inscrit trois buts et six passes décisives en 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison.