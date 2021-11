Lucas marque 18 points pour envoyer le n ° 18 BYU contre l’Utah 75-64

Le numéro 18 BYU s’appuie fortement sur le senior Alex Barcello. Ainsi, lorsque Utah a tenté d’emmener Barcello samedi soir, Te’Jon Lucas était plus que prêt à prendre les rênes des Cougars.

Lucas a marqué un sommet de 18 points pour mener BYU à une victoire de 75-64 sur l’Utah. Ce faisant, les Cougars sont restés invaincus.

Lucas, un transfert senior qui a joué à l’Illinois et à Milwaukee, a réussi 8 des 10 tirs et deux 3 points alors que ses coéquipiers se débattaient de l’extérieur.

« Alex est un grand joueur et ils essayaient définitivement de retirer certaines choses, alors j’étais là-bas en essayant de faire le bon jeu », a-t-il déclaré. « Ce soir, les coups tombaient vraiment pour moi. »

Barcello a quand même terminé avec 17 points, la plupart d’entre eux étant arrivés en fin de match alors qu’il contrôlait le ballon et était 11 sur 12 depuis la ligne des lancers francs.

« Te’Jon nous donne le luxe de manipuler où se trouve Alex », a déclaré l’entraîneur de BYU, Mark Pope. « Nous n’avons pas besoin d’avoir le ballon dans les mains d’Alex. Il peut être vraiment efficace sans le ballon. »

Gavin Baxter a marqué 14 points, un sommet de la saison, et Caleb Lohner a ajouté 10 points et 12 rebonds pour BYU (6-0).

« Nous avons beaucoup mieux défendu en deuxième mi-temps et nous avons continué à rebondir et les choses ont commencé à se dérouler comme prévu. Ensuite, nous avons eu plus de rythme et un peu plus rapide du côté offensif », a déclaré Lohner, qui s’était initialement engagé dans l’Utah auparavant. passer à BYU.

Brendan Carlson a récolté 17 points et Rollie Worster en a récolté 13 pour les Utes (5-1), qui ont subi leur première défaite de la saison après cinq victoires consécutives sous la direction du nouvel entraîneur Craig Smith.

Les Cougars ont dépassé les Utes, qui étaient troisièmes au pays pour la marge de rebond, 45-28 et avaient un avantage de 48-28 dans la peinture.

« Nous avons dit à nos gars toute la semaine que ce serait un match d’hommes », a déclaré Smith. « Vous devez faire tous ces jeux physiques. »

Pourtant, les Utes étaient décousus et sont restés à distance de frappe jusqu’aux dernières minutes, lorsque leur incapacité à saisir un rebond a remporté le match.

Menés 40-39, les Cougars ont réalisé une séquence de 13-2 ponctuée d’un dunk de Fousseyni Traoré pour porter le score à 52-41 avec 9:16 à jouer. Aucune des deux équipes n’avait mené à deux chiffres jusqu’à ce point.

Les Utes ont réduit l’avance à six à plusieurs reprises, mais les Cougars ont toujours eu une réponse, tirant à 56% du terrain en seconde période qui comprenait un certain nombre de layups et de dunks.

Utah a pris une avance de 7-0 en première manche et a mené 29-27 à la mi-temps, mené par les huit points de Stefonovic. Les deux équipes ont joué une défense intense et à haute pression. Les tirs ouverts étaient peu nombreux et de nombreuses tentatives ont eu lieu tard dans le chronomètre des tirs.

Au début du match, le grand homme senior d’Ute, Dusan Mahorcic, a quitté le match avec une blessure apparente au genou, et c’était après que le principal rebondeur Marco Anthony a été exclu avant de basculer avec une entorse à la cheville.

« C’était l’équipe de rebond la mieux notée que nous ayons affrontée et leur fait clairement mal de ne pas avoir Anthony et Dusan, mais nous avons si bien rebondi et cela nous sauve parce qu’il y a d’autres choses que nous ne faisons pas très bien en ce moment », a déclaré Pope .

Utah n’avait pas perdu contre BYU sur son terrain depuis 2011.

GRANDE IMAGE

BYU : Les Cougars ont montré un peu de nervosité au début de ce match de rivalité, mais ont fait preuve d’équilibre et de sang-froid dans la dernière ligne droite, saisissant de gros rebonds et convertissant leurs lancers francs. Leur force intérieure s’est avérée la clé pour contrecarrer la défense de pression de l’Utah.

Utah: Dans leur test le plus difficile à ce jour, les Utes sont restés avec les Cougars pendant une grande partie du match, mais ont raté Anthony et Mahoric sur les planches. L’offensive sur demi-terrain des Utes ne produisait pas les tirs ouverts qu’ils avaient vus lors des matchs de début de saison.

MO’ MIEUX, MOINS PIRE

BYU a le slogan « Mo’ Better, Less Worse » pour mettre l’accent sur le fait d’obtenir plus de clichés et d’affiner la sélection de clichés. Avec plus de rebonds offensifs et plus de vols, l’équipe va obtenir plus de tentatives de tir – et probablement des tentatives plus faciles.

« Toutes nos analyses nous ramènent à cette simple déclaration », a déclaré Pope.

Contre Utah, les joueurs ont répondu avec 18 rebonds offensifs et six interceptions tout en maintenant Utah à 42% des tirs. Mo’ mieux, en effet.

SUIVANT

BYU : visite la vallée voisine de l’Utah mercredi soir.

Utah: commence le jeu Pac-12 au n ° 24 de l’USC mercredi soir.