Lucas Miedler parvient à s’imposer lors du tour de qualification face au joueur de tennis Peter Gojowczyk

23/10/2021 à 15h30 CEST

Le joueur autrichien Lucas Miedler, numéro 311 de l’ATP, surpris en remportant le précédent tour de qualification du tournoi ATP 500 de Vienne pour 7-6 et 6-2 en une heure et trente-quatre minutes au joueur de tennis allemand Peter Gojowczyk, numéro 85 de l’ATP. Avec ce résultat, le vainqueur sera dans la prochaine phase du tournoi ATP 500 de Vienne.

Dans le tournoi Vienne (ATP Vienne) il y a auparavant une phase de qualification où les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour entrer dans le tournoi officiel contre le reste des concurrents. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Au cours de cette phase spécifique, un total de 16 joueurs participent. La phase finale est composée de 32 joueurs parmi ceux directement classés, les vainqueurs des manches précédant la finale du tournoi et les joueurs invités. De plus, il se déroule du 23 au 31 octobre sur un court intérieur en dur.