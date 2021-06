Lucas ‘Mineiro’ promet la performance de sa vie lors de l’événement BRAVE CF 51

MINSK, Biélorussie._ Lucas « Mineiro » Martins est un homme en mission. L’ancien champion du monde des poids légers est impatient de retrouver le chemin de la victoire lors du BRAVE CF 51: The Future Is Here de vendredi lorsqu’il affrontera Marcel Grabinski dans le main event de la carte d’ouverture de la BRAVE Combat Federation en Biélorussie.

Après deux défaites dans les combats pour le titre, l’attaquant brésilien admet qu’il est dos au mur avant l’affrontement avec Grabinski, mais se souvient de la dernière fois qu’il a subi deux défaites d’affilée, il est revenu et a dominé son adversaire sur le chemin de son monde. BRAVE titre CF.

« J’ai l’habitude de gérer la pression, c’est à ce stade avec deux défaites de suite que je me suis réinventé et suis finalement devenu le champion du monde des BRAVE CF. Maintenant, ce ne sera pas différent, ma meilleure version arrive dans la pire étape de ma carrière. Vendredi, je proposerai la meilleure performance de ma vie », a déclaré un confiant « Mineiro », qui dit avoir encore des aspirations pour reconquérir son titre mondial.

« Tout d’abord, je dois gagner ce combat, puis mon équipe et moi réfléchirons à ma prochaine étape. Mais évidemment, je veux me battre pour la ceinture, pas pour la ceinture elle-même, mais parce que cela signifie que je me battrai avec les meilleurs et c’est ce que je veux faire », a déclaré Mineiro.

BRAVE CF 51: The Future Is Here aura lieu au Falcon Club Arena le 4 juin et mettra en vedette des artistes martiaux représentant 14 pays différents dans le plus grand spectacle d’arts martiaux mixtes de l’histoire du pays.

L’émission révolutionnaire sera disponible en direct et gratuitement dans le monde entier via BRAVE CF TV (bravecftv.com) et également via des partenaires de streaming locaux dans certains endroits.