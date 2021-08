Lucas Mondelo, licencié par la FEB après un été décevant

in

06.08.2021 à 20:16 CEST

Lucas Mondelo a cessé d’être l’entraîneur de basket-ball féminin vendredi après que la FEB l’a informé de son licenciement en raison des mauvais résultats obtenus dans les deux compétitions disputées cet été.

L’Espagne, qui avait accumulé les succès ces dernières années, Il a vécu un été très compliqué et qui l’a laissé sans médaille dans les deux compétitions majeures, l’Eurobasket à Valence et aux Jeux de Tokyo..

Un arrêt que la Fédération espagnole de basket-ball a justifié en raison de « non-atteinte des objectifs qui figurent dans l’une des clauses de votre contrat & rdquor ; et qu’ils ont permis à la FEB de résilier le contrat avec le technicien de l’Hospitalet.

Eurobasket infâme

Et c’est que l’équipe féminine espagnole, habituée à monter sur le podium à chaque compétition, que ce soit l’Eurobasket, les Coupes du Monde ou les Jeux Olympiques, hIl a vu comment cet été toutes les possibilités de médailles dans deux des grands tournois ont disparu. Et cela a fait beaucoup de dégâts en FEB, alors que j’étais confiant d’aller très loin dans les deux.

Mais la réalité est qu’ils ont été exclus des médailles et aussi de l’un des principaux événements pour l’avenir, le prochain MondialLui, après avoir terminé à la septième place du dernier Eurobasket disputé à domicile.

Une première défaite inattendue a fini par les condamner aux croix et dans le match décisif pour atteindre une position qualificative pour la Coupe du monde, Ils ont fini par le perdre contre la Russie et la possibilité de participer au prochain grand tournoi avait disparu. L’équipe a eu des problèmes avec les points positifs de covid19 en tant que joueurs aussi importants qu’Alba Torrens, mais n’a pas justifié les mauvaises performances.

Les Jeux, soit

Pas le temps d’assimiler la débâcle à l’Eurobasket, le rendez-vous olympique est venu avec l’équipe moralement touchée mais voulant se rattraper. Et la vérité est que l’image du groupe était bonne, ajoutant par des victoires la première phase du tournoi.

Mais quand le match le plus important est arrivé, le quart de finale, l’équipe a encore succombé et l’a fait contre la France, un rival qu’ils avaient dominé avec une certaine clarté ci-dessus.

Malgré la déception, Lucas Mondelo, entraîneur depuis 2012 et avec 152 matchs en charge à la tête, je connais Je me sentais fort de continuer.

«Je tiens à remercier tous les fans pour leur soutien, ce sont des moments difficiles, nous avons intégré de jeunes joueurs, COVID, des blessures et nous nous sommes toujours levés et avons concouru jusqu’à la dernière minute. Nous reviendrons là où nous étions & rdquor;, expliqua-t-il dans les réseaux. Il ne sera plus avec lui à la barre.