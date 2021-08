Lucas Mondelo répond aux accusations de Marta Xargay

10/08/2021 à 16h47 CEST

ETLui, déjà ancien entraîneur féminin, Lucas Mondelo, est passé au premier plan des accusations portées contre lui par la joueuse Marta Xargay, dans lequel il l’accusait de violences psychologiques et qui avaient conduit à des troubles de l’alimentation, dans une déclaration au journal El País.

Mondelo, qui s’était tu ces derniers jours, s’est imposé mardi pour assurer dans un communiqué que «Je tiens à exprimer mon rejet total, ma surprise et ma consternation face aux prétendues responsabilités qui m’ont été attribuées concernant les prétendues situations médicales de Marta Xargay & rdquor;.

Dans votre déclaration, a expliqué que «Je trouve le communiqué de la FEB irrecevable, ainsi que les propos du président, qui savait que ces déclarations allaient être publiées et rien ne m’a été communiqué. À ce jour, le président ne m’a pas contacté pour connaître mon opinion, supposant certaines déclarations qui ne sont pas du tout fidèles à la réalité », a-t-il déclaré.

assuré que “Les joueurs sont soumis à des examens médicaux exhaustifs et à une planification et un suivi dans le domaine biomédical et je n’ai jamais été prévenu d’aucune sorte d’anomalie conduisant aux actes graves dont on m’accuse & rdquor;.

Pour conclure, annoncez quee ” face à cette situation très grave, j’ai remis entre les mains de mes conseillers juridiques l’étude de tout ce qui s’est passé pour exercer les actions judiciaires appropriées & rdquor;, a conclu la déjà ancienne entraîneure de basket-ball féminin.