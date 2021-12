Lucas Moura monte haut, Harry Kane atteint un record alors que Tottenham passe devant le Crystal Palace de 10 hommes

Harry Kane a égalé un record du lendemain de Noël, mais c’est Lucas Moura qui a volé la vedette alors que Tottenham dépassait Crystal Palace, 10 joueurs, 3-0.

Malgré la souffrance sous le poids d’une épidémie de Covid, Crystal Palace a nommé un onze de départ qui ressemblait beaucoup à son onze le plus fort. Vicente Guaita, Luka Milivojevic, Eberechi Eze, Christian Benteke et Nathaniel Clyne étaient parmi les absents, aux côtés du patron Patrick Vieira qui était un cas positif confirmé.

Les Spurs ont effectué trois changements par rapport à l’équipe qui a battu West Ham en Coupe Carabao mercredi. Emerson Royal, Japhet Tanganga et Son Heung-min sont entrés dans le onze de départ.

Jordan Ayew et Son Heung-min ont tous deux vu le but très tôt. Ayew a flambé au-dessus de la barre depuis le bord de la surface, tandis que Son a piqué les paumes du gardien Jack Butland.

Les Spurs ont fait la plupart des premières courses et ont bourdonné avec intention. Mais au grand dam d’Antonio Conte, les efforts au but étaient désespérément insuffisants.

Lorsqu’une opportunité en or s’est finalement présentée, Lucas Moura a gonflé ses lignes avec une tête décevante.

Le superbe centre de Sergio Reguilon a choisi Moura qui s’est retrouvé dans une position dangereuse entre deux défenseurs. Le Brésilien a jeté un coup d’œil à son effort dirigé vers le but, mais avait besoin d’un contact plus fort avec le ballon pétillant juste au-delà du deuxième poteau.

Moura a eu plus de chance en devenant le fournisseur de Harry Kane à la 32e minute.

La passe défensive d’Emerson Royal a envoyé Moura détaler sur le flanc droit avant que sa réduction ne sélectionne Kane. Finissant comme les fans des Spurs se sont habitués à voir, Kane a ramené le ballon à la maison pour la première fois pour porter le score à 1-0.

Harry Kane ouvre le score ! ?? Vous ne pouvez pas laisser un attaquant de son calibre autant de place dans la surface sans être puni ! pic.twitter.com/g5uRctWgvi – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 26 décembre 2021

Le but était le neuvième de Kane lors des matchs du Boxing Day, un chiffre qui égale le record de Premier League à cette date avec Robbie Fowler.

L’avance a été rapidement doublée lorsque Moura a fait preuve d’une grande détermination et d’une grande envie en rentrant chez lui à cinq mètres. Ce qui a rendu l’objectif d’autant plus spécial, c’est la façon dont le Brésilien a sauté et a surpassé Joachim Andersen dans les airs.

L’après-midi de Palace est allé de mal en pis lorsque Wilfried Zaha a vu rouge pour sa deuxième infraction réservable. Le talisman des Eagles n’a eu à s’en prendre qu’à lui-même en poussant inutilement Davinson Sanchez au sol après avoir perdu en duel.

Un moment de folie de Wilfried Zaha 😤 Il reçoit son deuxième carton jaune pour cette poussée sur Davinson Sánchez ! ?? De mal en pis pour Crystal Palace… pic.twitter.com/sP6whMwezo – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 26 décembre 2021

La limitation des dégâts était à l’ordre du jour pour Palace après la pause. Quitter le nord de Londres avec seulement une défaite 2-0 aurait constitué une seconde mi-temps réussie pour les visiteurs.

Kane a failli doubler son score après avoir combiné avec Son d’un coin. Kane a décollé à l’arrière du groupe, mais a poussé les pouces croisés bas de Son au-dessus de la barre transversale.

Avec le programme festif chargé en tête, Conte a ensuite sauvé les jambes de Kane en le remplaçant par Steven Bergwijn.

Palace a stabilisé le navire pendant une grande partie de la seconde mi-temps, mais a été coupé sur sa gauche à la 75e minute. Lors de sa dernière action avant d’être remplacé, Son a jeté un coup d’œil sur le centre précis de Moura pour porter le score à 3-0.

Moura et Sanchez ont repoussé trois occasions tardives entre eux. Mais le colorant était déjà jeté lorsque les Spurs sont sortis avec une confortable victoire 3-0.

