Lucas Moure et Kane évitent une catastrophe à Tottenham

09/01/2022 à 17:27 CET

Avec 15 minutes restantes, Tottenham il perdait dans sa propre maison contre lui Morecambe, troisième division. On devinait quelle pourrait être la grande surprise du jour de Coupe d’Angleterre, jusqu’à ce qu’ils apparaissent Lucas Moura et Kane. Conte s’est tourné vers ses stars en seconde période et ils ont changé la donne. Winks appelé d’un coup franc direct, et les deux assaillants mettaient fin au rêve impossible de la Morecambe.

TOT

MOR

Tottenham

Gollini ; Tanganga, Rodon, Davies ; Doherty, Ndombele (Skipp, M.69), Winks, Sessegnon (Emerson, M.87) ; Bryan Gil (Lucas Moura, M.69), Dele Alli (Kane, M.69), Lo Celso (Scarlett, M.86).

Morecambe

Carson ; Cooney, McLaughlin, O’Connor, Bedeau (Gibson, M.65), Leigh ; McLoughlin, Diagouraga (Wildig, M.77), McCalmont; Ayunga (Obika, M.58), Stockton.

Buts

0-1 M.33 O’Connor; 1-1 M.76 Clin d’œil ; 2-1 M.85 Lucas Moura; 3-1 M.88 Kane.

Arbitre

John Brooks. TA : Diagouraga (M.44) Cooney (M.74).

Stade

Stade Tottenham Hotspur.

Les fans de Tottenham se souviendront des épreuves qu’ils ont subies de leur modeste rival. Bien que les « spurs » soient sortis avec un onze rempli de joueurs inhabituels et aient eu la première grande opportunité avec un tir au poteau de Doherty, ont-ils concédé de manière impardonnable. A la sortie d’un virage, le capitaine du Morecambe, O’Connor, Il est entré complètement seul pour tirer sur Gollini avec une main droite.

Les nerfs s’emparèrent des Londoniens, qui ne savaient mettre de l’ordre dans leur tête qu’à l’entrée de leurs grandes épées. Skipp, Lucas Moura et Kane Ils sont entrés dans un triple changement qui leur a donné le déséquilibre manquant. Après un avertissement de Moura, le match nul s’est soldé par une faute latérale. l’a servie Clin d’oeil avec du poison, à tel point que le ballon a fini dans le filet sans que personne ne l’achève. Un grand objectif.

La cravate a déstabilisé Morecambe, et le visiteur McLaughlin fait une erreur qui leur a coûté la partie. Le sien renversé, il perd le ballon sous la pression d’un Moura qui a été lancé totalement seul vers le gardien rival. Il l’a dribblé et a tracé le jeu pour que Harry Kane, quelques minutes plus tard, je leur ai donné une tranquillité absolue avec le 3-1 final. Non sans souffrance, mais les hommes de Conte ont évité une catastrophe de coupe.