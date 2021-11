Lucas Paqueta, oui ; Coutinho, non

11/12/2021 à 15h37 CET

Lucas Paquetá est déjà une vache sacrée dans la Seleçao. Le milieu de terrain de l’Olympique de Lyon, 24 ans, a profité de l’espace laissé par Philippe Coutinho, qui s’est absenté de Canarinha pendant treize mois en raison de sa triple intervention sur son genou gauche, pour devenir le seigneur et maître du poste.

Et, à un an de la Coupe du monde, l’ancien joueur de Flamengo, passé inaperçu aux yeux de Milan, est une pièce maîtresse dans l’articulation du jeu offensif brésilien. Il s’est révélé être un volant pour gaucher moderne et multitâche avec beaucoup d’arrivée.

Coutinho Non seulement devra-t-il se retrouver en tant que footballeur, principalement sur le plan émotionnel, mais il devra récupérer sa meilleure version, celle de Liverpool, pour faire sortir son compatriote de Rio du 11 Tite.

La croissance de Paquetá, à la fois à Lyon et vêtue de verdemarelo, est l’une des nouvelles positives de cette 2021 pour une Seleçao , qui a subi un Maracanazo aux mains de l’Argentine de Léo Messi en finale de la Copa América, mais qui a foulé les éliminatoires sud-américains, avec 34 points gagnés sur 36 possibles et avec le passeport tamponné pour Qatar 2022.

La dernière victoire du Brésil contre la Colombie (1-0) résume ce Paquet contribue à Canarinha : il a marqué le but vainqueur (son sixième but en 27 sélections) en profitant d’une belle passe de Neymar Jr. et a montré sa polyvalence en jouant d’abord articulateur puis sur le double pivot avec Casemiro quand a-t-il été remplacé Fred (Manchester United) pour entrer Vinicius Jr.

LE BRÉSIL EST DÉJÀ EN CATAR 2022 ! ?? Canarinha est le premier représentant sud-américain à obtenir une place pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA. Félicitations @CBF_Futebol ! 🏆🔝 # EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/1tdWCGGfwN – CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 12 novembre 2021

PACKAGE ET NEYMAR JR., MIEUX ENSEMBLE

L’une des forces de Paquetá est le partenariat qu’il a noué avec Neymar Jr., un rival en Ligue-1. Le 10 du PSG et de la Seleçao lui a servi la moitié des buts qu’il a marqués : ce sont trois passes décisives. Au-delà des statistiques, il est incontestable qu’il existe une alchimie footballistique entre les deux. Ils parlent le même langage footballistique.

A cet égard, le joueur de l’Olympique Lyonnais a offert les mêmes prestations que Coutinho, qui se marie parfaitement avec Ney, puisque tous deux ont coïncidé à l’âge de 13 ans dans les catégories de base de Canarinha, où ils ont créé des automatismes et des affinités qui persistent encore.

Philippe n’a pas eu une minute de jeu ce matin contre la Colombie. Son appel à la Seleçao a été d’inculquer l’optimisme et l’estime de soi. En principe, mardi, il débutera sur le banc dans le superclassique avec l’Argentine, qui se jouera à San Juan… Paquet se poursuivra dans le onze.