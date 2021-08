Lucas Pérez quitte Alavés

in

Le Deportivo Alavés et Lucas Pérez sont parvenus à un accord pour la séparation du joueur qui quitte l’entité de Vitoria après deux saisons.Lucas est arrivé à Vitoria à l’été 2019 en provenance de West Ham anglais et au cours de ces deux campagnes, il a réalisé 15 buts et 9 passes décisives en 62 matchs joués.

Après avoir joué une année avec des hauts et des bas la saison dernière, au cours de laquelle il a été séparé par l’entraîneur Abelardo Fernández, l’attaquant avait retrouvé ses sentiments avec Javi Calleja.

Cependant, la première journée contre le Real Madrid Lucas Pérez n’a pas joué une minute en raison d’une “décision technique”, selon l’entraîneur madrilène.

Le club remercie le joueur”leur engagement et leur implication pour atteindre les objectifs fixés par l’équipe& rdquor; et vous souhaite « la meilleure des chances dans votre avenir ».